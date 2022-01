Sistema de alta presión generará vientos nortes para este fin de semana

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se observa un sistema de alta presión ubicado al sureste de Texas, orientando una cuña anticiclónica hasta Centroamérica y también empujando un frente frío que se extiende desde el norte de Centroamérica hasta el Atlántico norte.

Según el MARN, este sistema de alta presión va generar vientos nortes de moderados a ocasionalmente fuertes entre los 20 a 40 kilómetros por hora, y ráfagas ocasionales que podrían alcanzar entre los 50 a 70 kilómetros por horas mayormente sensibles en zonas altas y descampadas del país.

Para este fin de semana, el cielo se va mantener despejado a poco nublado la mayor parte del día. Y las temperaturas estarían rondando entre los 32 a 34 grados Celsius (° C) en la zona occidental del territorio, la zona oriental entre los 34° y 36° C, en la zona costera entre 33° a 35° C, y las zonas altas entre los 18° a 22° C.

Estas condiciones generarían un ambiente bastante cálido en horas diurnas, sin embargo, por la noche se esperan bajas temperaturas.

El MARN detalló que con respecto a las temperaturas mínimas bastantes reducidas en el territorio nacional, estas rondarían entre 15° a 19° C en la zona central y occidental, la zona oriental entre los 18° y 21° C, en la zona costera entre 22° a 24° C, y las zonas altas entre los 5° a 11° C.