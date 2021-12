Estas son las tendencias de consumo de salvadoreños en Navidad

Este día Ricardo Salazar, presidente de la Defensa del Consumidor, brindó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la encuesta ‘‘Tendencias de consumo de los salvadoreños en la Navidad 2021’’.

La encuesta se realizó por medios digitales y revela las preferencias y hábitos de los consumidores durante la temporada navideña, al respecto Salazar expresó: ‘‘Esta encuesta la realizamos para identificar las preferencias y hábitos de consumo. La realizamos a través de medios electrónicos. Con un alcance de 352 personas’’.

Según la encuesta, el 82 % celebrará Navidad, de este porcentaje, seis de cada diez lo hará en casa, uno de cada cuatro en casa de familiares y 5 % en casa de amigos, mientras que el 37 % no celebrará la Navidad porque prefiere ahorrar, el 31 % porque no tiene dinero, el 27 % no lo celebra, otro 27 % lo considera una fecha comercial y un 18 % por razones religiosas.

Salazar indicó que para conocer los hábitos de consumo, se preguntó en ¿qué invertirán su dinero?, a lo que el 54 % respondió que en ropa, un 41 % en calzado, un 30 % en juguetes, un 27 % en tecnologías y 26 % en accesorios.

‘‘Un 50 % comprará en centros comerciales, el 32 % en supermercados, un 30 % en almacenes por departamento, 20 % en tiendas en línea y 14 % en mercados municipales”, señaló el funcionario.

Por otra parte se encuentra el top cinco de los alimentos de mayor consumo para estas festividades, la lista la encabeza el pavo con el 33%, el pollo con un 24%, mientras que el 25 % es decir, uno de cada cuatro salvadoreños, prefieren la gallina india, otro 20 % se inclinan por los tamales y el 17 % lomo de res.

Fianlmente, la Defensoría del Consumidor presentó un top cinco de las deudas más abonadas, el 50 % de los consumidores pagará préstamos personales, 47 % tarjetas de crédito, 13 % créditos hipotecarios de vivienda, el 9 % créditos universitarios y el 8 % créditos para vehículos.

