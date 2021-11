Así se preparan jóvenes para segunda prueba de nuevo ingreso en la UES

Recientemente el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador (UES), Raúl Azcúnaga, indicó que menos del 5 % de aspirantes de nuevo ingreso lograron aprobar la Prueba de Conocimientos Generales realizada en el pasado mes de octubre.

“Aplicaron para el ingreso 2022, un total de 24,273 estudiantes quienes se sometieron al proceso del examen general de nuevo ingreso. A la fecha han quedado seleccionados un total de 1,098 estudiantes. Esto representa menos del 5 % de los estudiantes que se sometieron”, dijo Azcúnaga.

Los estudiantes que aspiran a una carrera universitaria dentro de la UES debían obtener una puntuación igual o mayor a 50 puntos para quedar seleccionados en la primera etapa, aquellos cuyo puntaje fue entre 30 y 49 puntos podrán optar para la segunda etapa donde se realizará la Prueba de Conocimientos Específicos, pero los que su puntaje fue menor de 30 puntos quedaron inhabilitados del proceso de nuevo ingreso 2022.

Diario 1 entrevistó a dos bachilleres quienes fueron seleccionados para una segunda prueba y expresaron las dificultades por las cuales pasaron durante la Prueba de Conocimientos Generales, asimismo compartieron las formas en las que se están preparando para el segundo examen.

La bachiller Linda García, aspirante a la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA) realizó la prueba el 22 de octubre y dijo que fue difícil, ya que algunos temas aprendidas durante el Bachillerato las olvidó, porque ella salió hace varios años de bachiller, pero logró recordar muchas gracias al curso de refuerzo académica que brinda la UES en línea.

Pese a la preparación y esfuerzo de García, ella no logró quedar seleccionada en el primer examen. Señaló que le hicieron falta 20 puntos para obtener la nota necesaria. “Aún me hace falta estudiar más para refrescar esa información”, expresó.

En estos momentos García se encuentra preparándose para la Prueba de Conocimientos Específicos donde le evaluarán las materias de Física y Matemáticas, para ello se inscribió en un curso de refuerzo con una asociación estudiantil de la FIA y por su cuenta está repasando el curso de refuerzo que brinda la UES.

Respecto sus expectativas para la siguiente ronda la bachiller dijo: “Por la cantidad de preguntas que es menor a las del primer examen y es más específico poderme concentrar en cada una para obtener más correctas en ésta ocasión”.

Por su parte Cristian Menjívar, estudiante de Bachillerato General aspirante a la carrera de Ingeniería Química en la FIA, con respecto a la primera prueba expresó: “Lo sentí un poco difícil, más que todo en lenguaje porque en nuestras clases nos dieron de morfología y comprensión de textos, pero en la prueba venia más cosas sobre obras literarias, las cuales no había leído; otra materia que me costó un poco fue matemática y esta fue por el tiempo porque estaba de última en el folleto y como no tenían reloj, no se sabía la hora que era y cuando estaba realizando lo de matemática el ingeniero dijo que solo faltaban 5 minutos”.

Menjívar dijo que para la segunda prueba sus expectativas son altas, ya que espera aprobarla porque solo son dos materias específicas, Física y Matemáticas, las que tiene que estudiar y en una de ellas él se considera muy bueno. Para lograr su objetivo el joven está recibiendo el curso de refuerzo académico que imparte la UES, además, está estudiando algunos libros y práctica algunos ejercicios que ahí se encuentran.

La Prueba de Conocimientos Específicos es un examen que explora las áreas de la especialidad de la carrera a la que aspiran los estudiantes, esta segunda prueba se desarrollará el próximo 20 de noviembre, siempre de manera presencial y para mantener el distanciamiento por el covid-19 los aspirantes serán divididos en grupos y se realizará en tres diferentes horarios, resaltó Azcúnaga.