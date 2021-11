Así es la experiencia de los estudiantes que se someten a la prueba AVANZO

Este día inició la prueba AVANZO, la cual se realizará del 15 al 26 de noviembre y más 77,000 estudiantes de segundo año de bachillerato se someterán a ella.

Para la realización de la prueba, los estudiantes han sido divididos en dos grupos, según el departamento donde se ubica su centro de estudios.

Hoy comenzó la zona 1 donde se encuentran los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas.

Por otra parte la zona 2 está conformada por Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, quienes comenzarán mañana 16 de noviembre.

Diario 1 logró hablar con dos bachilleres de la zona 1, ambos son originarios del departamento de Chalatenango y ya realizaron la prueba AVANZO. Los estudiantes contaron a este medio cuál fue su experiencia en las primeras evaluaciones y cuáles son sus expectativas para los próximos días.

La bachiller, Virgina Calles, estudiante del Instituto Nacional de La Laguna, realizó la prueba a las 8:00 a.m. y comentó que no tuvo ninguna dificultad para ingresar y realizar la primera parte de la evaluación, para ella fue muy fácil esta primera etapa.

Además, agregó que usar la plataforma fue bastante fácil, también advierte que hay que tener un poco de precaución ya que al ser en línea el Internet a veces falla y se puede trabar la página.

Virginia considera que las primeras evaluaciones son un poco inciertas, ya que al ser la primera vez que evaluaban el área de inglés, no sabían que temas podían estudiar. “En mi instituto más que todo me dan más vocabulario y pronunciación en cambio en la prueba venía más que todo gramática y me confundía un poco en algunas preguntas”, expresó la bachiller.

Con respecto a sus expectativas Virgina indicó que en cuanto a la evaluación de inglés sus expectativas no son tan altas, por el contrario en las otras áreas sus expectativas son bastante altas ya que tiene más conocimientos sobre ellas y también sus docentes les han brindado una lista de temas para guiarse y así hacer una retroalimentación de lo que ha aprendido en años anteriores.

Por su parte Cristian Menjívar, estudiante del Complejo Educativo Cantón Vainillas, del municipio de El Carrizal, realizó la prueba a las 8:30 a.m. y expresó que las primeras evaluaciones fueron muy fáciles, además, comentó que no se sintió tan presionado para responder porque las preguntas no eran tan complejas y el tiempo era suficiente.

En cuanto al uso de la plataforma, Cristian resaltó que fue muy fácil de usar, ya que con anterioridad había leído los pasos para utilizarla, pero en general es muy fácil porque es bien intuitiva.” Yo la describiría que es muy sencilla su utilización, porque no necesita tantos pasos y se entiende rápido”, señaló el bachiller.

Pese a lo anterior, Cristian enfatizó en que tuvo un problema con la plataforma, “la página se trababa entonces al presionar el botón de siguiente se pasaba una pregunta o no cargaba la pregunta”, indicó el joven. Además, comentó que varios de sus compañeros aun no logran acceder a la plataforma para realizar su prueba.

Por otra parte, Cristian contó a Diario 1 qué tipo de preguntas les realizaron este día: “En el área socioemocional me preguntaron sobre cómo me sentía, cuáles eran las percepciones sobre mí, cómo me sentía y expresaba con mis amigos y familia y qué pienso hacer en mi futuro, en inglés venían textos que tenía que leer y analizar para responder algunas preguntas, también venía sobre gramática y la forma correcta para formular una oración”.

Finalmente, con respecto a sus expectativas el bachiller dijo que son altas, porque ha estudiado bastante y la mayoría de lo que le han enseñado sus profesores en clases lo maneja bastante bien.

Los alumnos podrán obtener los resultados de la evaluación de forma virtual el 2 de diciembre en el sitio web: http://consultas.mined.gob.sv/resultados y el 9 de diciembre se entregarán los resultados a las instituciones educativas a las que pertenecen.