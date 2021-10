Prepárate con INSAFORP y sus oportunidades de formación online

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) es el ente rector del Sistema de Formación Profesional en el país, para la capacitación y calificación de los recursos humanos.

A través de los cursos en línea, el INSAFORP, brinda otra opción de formación a la población salvadoreña, tanto para trabajadores de las empresas como jóvenes y población vulnerable con el objetivo de fortalecer sus competencias técnicas y profesionales.

“Como INSAFORP iniciamos en 2016 con la plataforma online para brindar a la población la facilidad de cursos en línea ya que los cursos tienen la gran ventaja que usted no se tiene que trasladar, los puede hacer desde sus casa o desde su oficina, los puede hacer fines de semana, no gasta transporte, iniciamos con estos cursos con muy buenos resultados” asegura el Ingeniero Ricardo Montenegro, Presidente de INSAFORP.

En el 2019, INSAFORP firmó un convenio junto a la Fundación Gloria de Kriete y la Fundación Carlos Slim de México, para poner a disposición de los salvadoreños más de 250 cursos de formación en línea a través de la plataforma capacitateparaelempleo.org, de acceso gratuito para la capacitación, aprendizaje y emprendimiento de habilidades productivas que brinden a la población opciones de desarrollo.

“En el 219 cuando vino el cierre del país, en marzo-abril nosotros aumentamos nuestra oferta formativa en línea, eso nos ayudó mucho ya que en el 2019 logramos formar más de 50 mil personas en línea y compramos una gran cantidad de cursos. En estos momentos nosotros tenemos una oferta formativa en línea de más de 1,500 cursos, en nuestra propia plataforma y además compramos a través de otras plataformas una serie de cursos” agregó, Montenegro.

Estos cursos gratuitos se dividen en 30 categorías formativas, como: Administración y finanzas, Alimentos, Comercio, Construcción, Servicio al cliente, Tecnología, Turismo, Idioma, Ofimática, Recursos Humanos, Informática Avanzada.

El Instituto, tiene a disposición una amplia oferta de plataformas educativas nacionales e internacionales, entre las que destaca: Skillsoft. De alto prestigio por la innovación, calidad de la capacitación que ofrece en América Latina. Entre los cursos que ofrecen están: ITIL® FOUNDATION, SIX SIGMA YELLOW BELT, GREEN BELT, BALCK BELT, COMPTIA A+ 220-1002, PROJECT MANAGEMENT.

Estas plataformas, combinan ejercicios prácticos, videos interactivos, lecciones teóricas y webinars con flexibilidad de estudio, acceso las 24 horas, en algunos casos tutores en vivo y en otros, una validación internacional y reconocimiento en LinkedIn, además de la certificación de INSAFORP.

Programas de formación online

Entre los programas de formación en línea que INSAFORP ofrece, destacan las temáticas relacionadas a áreas de tecnología, programación, marketing, gestión de proyectos y procesos. También se tienen algunos cursos de temas transversales, entre los cuales resaltan: Idioma inglés en todos los niveles, Ofimática y Habilidades blandas.

“La formación en línea está dirigida para todos para empleados de empresa que cotizan al INSAFORP como para la población en general. Para poderse inscribir, pueden ingresar a nuestro sitio web www.insaforponline.org.sv ahí en la parte del menú horizontal van a encontrar la opción que dice “inscribirse” ahí pueden ingresar y aparecen los diferentes links si es empleado de empresa cotizante o si es población en general y pues se inscriben”, explicó Susan Cano, Coordinadora de la Unidad de Formación a Distancia.

Además, la coordinadora detalló que se buscan convenios frecuentemente para que sus capacitadores estén en constante formación y así brindar un mejor servicio y mayores beneficios a la población salvadoreña que desee retomar esta formación.

“Este año en el 2021 nos incorporamos con la Orafol Academy y este convenio se quiere dirigir en dos líneas, uno formar a los instructores que son quienes brindan la formación a los demás participantes. Vemos bien importante esta alianza porque estamos fortaleciendo las competencias digitales en áreas de base de datos, de programación de los instructores y estos posteriormente van a ir a formar a los estudiantes… no es nada más a nivel nacional, ya sabemos el respaldo que obtienen con este tipo de entidades y las competencias que adquieren no solo le sirven para obtener un mejor desempeño en el país sino que son reconocidos a nivel internacional” Agregó, Cano.

Beneficios para la población

El Instituto recalca que a pesar de su amplia oferta de formaciones en línea, siguen educando y fortaleciendo capacidades de manera presencial, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19,sobre todo para no desfavorecer a las personas de sectores vulnerables.

“Tenemos una gran demanda de personas que no tienen acceso a internet ellos siguen con la formación presencial naturalmente siguiendo todas las instrucciones de medidas de bioseguridad y también tenemos muchos cursos en los que nosotros vamos a las comunidades sobre todo cuando son cursos para mujeres, que no pueden salir de su casa porque no tienen con quien dejar a sus hijos pero hacemos formaciones móviles, llegamos con todo el equipo y le podemos dar clases de costura, de cocina, de pastelería, de belleza, reparación de celulares, etc.” Explicó, Montenegro.

Además, el Titular del Instituto detalló que para el sector de la población que vive en el área de San Martin, Soyapango, Ilopango y Apopa, se cuenta con un centro, que es el único centro propio, en San Bartolo donde también brindan cursos para la población en general.

Datos de formaciones en línea

Desde el año 2016, hasta septiembre del 2019, INSAFORP ha brindado formación en línea inicial y continua, a un total de 24,690 participantes, invirtiendo así un monto de $1,747,580.67 solo en ese periodo.

En el año 2020, el Instituto capacitó un total de 18,381 personas en sus diferentes cursos, con un monto de $1,619,821.91 solo en ese año.

Asimismo, para el mes de septiembre del año 2021 se han brindado un total de 10,754 formaciones, con un monto de $1,135,482.95.

En cuanto a la ejecución del programa capacítate para el empleo, el Instituto ha contado con un total de 90,708 participantes desde el año 2018 hasta el año 2021.

En datos generales, INSAFORP ha contado con un total de 144,533 participantes en todos sus cursos de formación en línea, invirtiendo de esta forma un monto de $ 4,502,885.53.

Desde su fundación en 1993 a la fecha ha capacitado a más de 4.9 millones de salvadoreños con una inversión de $441 millones de dólares.

“La formación de INSAFORP es para jóvenes y para no tan jóvenes, nosotros tenemos aquí la oportunidad para toda la gente, ya sea de 18 años, de 25, de 35, de 40 o de 60. Tenemos hasta gente arriba de 70 años que utiliza sobre todo la parte virtual y tecnológica para formarse… En nuestro mundo actual tenemos que formarnos toda la vida” Expresó, el Presidente Montenegro.

Para mayor información puede visitar los sitios web: www.insaforp.sv, www.insaforponline.org.sv, capacitateparaelemleo.org o buscarlos en redes sociales como insaforp en Facebook e instagram, insaforpsv en twitter y como insaforp sv en youtube.