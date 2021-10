Mujer muere atropellada en Chalchuapa, Santa Ana

Una mujer murió atropellada esta mañana sobre la carretera Panamericana, a la altura de la terminal de buses de la ruta 218 en el municipio de Chalchuapa, del departamento de Santa Ana.

La victima quien no fue identificada, fue embestida por un vehículo particular, tipo pick up doble cabina de color rojo, en la parada de buses conocida como “La caseta”, causándole la muerte al instante, según la Policía Nacional Civil (PNC).

El conductor cuya identidad no fue reportada, no huyo del lugar amparándose en el artículo 36 de la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), informó la Policía.

El artículo 36 del FONAT estipula que “la Policía Nacional Civil deberá abstenerse de detener a los conductores involucrados en un accidente de tránsito en el que haya daños personales, cuando éstos permanezcan en el lugar de dicho percance. En estos casos, la Policía Nacional Civil deberá realizar las diligencias correspondientes, identificando plenamente a cada conductor y víctima resultante de cada accidente, advirtiéndoles de la obligación de presentarse al Tribunal correspondiente, cuando así les sea requerido”.