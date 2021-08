Gana Fácil: La promoción de los salvadoreños del SISTEMA FEDECRÉDITO trae una fiesta de premios

El SISTEMA FEDECRÉDITO lanza nuevamente Gana Fácil, la promoción de los salvadoreños con una fiesta de premios para nuestros socios y clientes que prefieren los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores.

Gana Fácil trae más de US $300,000 en premios, con los que llevará alegría a 710 afortunados ganadores; serán: 10 pick ups VW Saveiro, 65 motos Suzuki, 90 premios de US $500, 100 premios de US $250, 180 premios de US $200 y 265 premios de US $100, son más de US $130,000 en premios en efectivo.

La promoción tendrá vigencia desde agosto de 2021 hasta enero de 2022 con tres grandes sorteos: 3 de septiembre de 2021, 5 de noviembre de 2021 y 7 de enero de 2022.

Ganar con la promoción de los salvadoreños es muy fácil, a los socios y clientes se les asignará un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se le asignarán dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Estamos muy alegres de regresar con una fiesta de premios para nuestros socios y clientes con GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO, que en esta oportunidad viene con más de US $300,000 en premios, por lo que los invitamos a realizar todas sus operaciones financieras desde donde se encuentren en los canales digitales FEDE MÓVIL y FEDE BANKING o en todos los puntos de atención de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores para que tengan la oportunidad de ser uno de los 710 felices ganadores. Ganar, ¡esa es la actitud, no te detengas!”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 780 puntos de atención y presencia en 195 municipios en el país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional.