Capturan a exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero

En una operación llamada Desfalco, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó la tarde de este jueves a varios exfuncionarios del gobierno del presidente Mauricio Funes.

Según la Fiscalía General de la República los detenidos “recibieron sobresueldos” y son acusados por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado.

Entre los detenidos están la exministra de Salud, Violeta Menjívar, quien habría recibido ilícitamente $177,000; la exviceministra de Educación, Erinda Hándal, quien se habría llevado $162,000.; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien habría recibido $210,000. También el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía, quien se habría llevado $208,000.

“La FGR ha realizado la conclusión de una investigación en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes, todas estas personas contribuyeron al desfalco de 350 millones al Estado”, dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien también aseguró que la investigación inició en 2019 con el caso Saqueo Público.

Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que algunos de los que tienen orden de captura están fuera del país.

La Fiscalía también ha girado orden de captura contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén por haber recibido $530 mil aparte de su salario cuando fungió como vicepresidente (2009-2014). La FGR pedirá difusión roja para el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl.

Las primeras capturas

Nidia Díaz, exdiputada del FMLN, informó la tarde de este jueves que la exministra de Salud, Violeta Mejívar, y la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal, fueron detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC).

“Hace unos minutos nuestra querida doctora, Violeta Menjívar ha sido detenida por la PNC sin ninguna explicación; del mismo modo a la compañera Erlinda Handal”, escribió Mejívar en su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos”.

Violeta Menjívar fue alcaldesa de San Salvador entre 2003-2009. Luego, en el primer gobierno del FMLN (2009-2014) fue nombrada viceministra de Salud. En el segundo gobierno del FMLN (2014-2019) se desempeñó como ministra de Salud.

Erlinda Hándal, por su parte, fue viceministra de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Otros detalles

Por su parte , Eduardo Pérez, también dio detalles de la detención de Mejívar y Hándal a través de una serie de tuits.

Según dijo, Menjívar le envió al exdiputado Santiago Flores el siguiente mensaje: “La policía me ha detenido y me llevan por el estadio por la avenida olímpica, prácticamente me estaban esperando cerca de la casa, no se ha que me llevan”.

Luego agregó: “Esto es lo último sobre la detención de Violeta Menjívar: Ya le quitaron el teléfono y no dio ubicación de la delegación, unos compañeros abogados se han delegado para la asistencia”.

“Uno de los abogados ya pudo ver a Violeta Menjívar donde está detenida y presentó su credencial para mostrarse parte y luego lo dejarán verla”, agregó.