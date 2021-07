Banco CUSCATLAN revoluciona la compra en línea con la nueva tarjeta e-pay Platinum

Banco CUSCATLAN presenta su nueva tarjeta de crédito e-pay Platinum Mastercard CUSCATLAN en la búsqueda por ofrecer siempre los mejores beneficios a los tarjetahabientes, en esta ocasión enfocados a la compra digital a escala internacional.

Al tanto de la importancia del e-payment debido al auge del e-commerce, la institución contribuye a facilitar las gestiones de compra y transacciones que los clientes realicen desde cualquiera de sus dispositivos móviles. Sus ventajas exclusivas están pensadas para beneficiar las compras en apps electrónicas como Amazon, Netflix, Disney Plus, Spotify, entre otras.

“Nuestra nueva e-pay ofrece beneficios exclusivos en las transacciones online. Actualmente la mayoría de las compras las hacemos por medio de una app desde el celular, y por eso ofrecemos una tarjeta única adaptada al día a día del usuario. Estamos en un momento en que la pandemia nos ha vuelto aún más digitales, por eso creamos un producto que se adapta a la transformación y la nueva era del e-commerce”, dijo Elena Pineda, Oficial de Tarjetas de Crédito Banco CUSCATLAN.

“Estamos muy contentos de compartir esta alianza junto a Banco CUSCATLAN, que trae enormes beneficios a todos los tarjetahabientes. Es indispensable que nuevos productos como la e-pay faciliten y amplíen la capacidad de compra, mostrando agilidad y facilidad durante el proceso de transacción”, mencionó Alfonso García, Account Manager de Mastercard.

Uno de los principales beneficios se encuentra en la acumulación de cashback*, con el 5 % en cada compra realizada en: Netflix, Amazon, Spotify, Deezer, Hugo App, Uber, Gourmet Express, Gudi App, Get My Food, Superea Sv, Apple, Disney Plus y Airbnb; el 5 % por pagos de colectores de servicios básicos; y el 1 % por cada compra con diferentes comercios generales. Además, también cuenta con un Masterseguro de viajes**, seguro médico para viajes y Masterseguro de autos**.

La nueva tarjeta e-pay Platinum podrá ser solicitada en cualquier agencia de Banco CUSCATLAN, en donde los primeros 2,500 clientes que la adquieran recibirán un bono de bienvenida de $25 que podrá ser utilizado en Amazon, que será válido hasta diciembre de 2021.