Súper Selectos realiza XI jornada de donación de sangre a Cruz Roja Salvadoreña

Como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, Súper Selectos se une por décimo primer año al programa “Voluntarios Altruistas” de Cruz Roja Salvadoreña, con el objetivo de contribuir al abastecimiento del centro de sangre de dicha entidad, el cual hace una gran labor por miles de salvadoreños, sobre todo en momentos complicados de salud.

Los colaboradores de Súper Selectos que se suman a esta iniciativa lo hacen de manera voluntaria y deben de cumplir con requisitos establecidos por Cruz Roja Salvadoreña, tales como: las mujeres tener entre 18 y 60 años, mientras que los hombres entre 18 y 65, un peso mayor a las 115 libras, no tener gripe, no haberse desvelado ni consumido bebidas alcohólicas una noche antes y haber desayunado alimentos que no contengan grasa.

La actividad tiene una duración aproximada de 4 horas en las que los colaboradores de la empresa realizan su donación, durante este tiempo, se realiza el chequeo previo para conocer si son aptos para hacer la donación, este año, son alrededor de 100 salvadoreños quienes se inscribieron para participar en esta actividad y así contribuir en esta importante causa.

Hasta la fecha son más de mil colaboradores quienes han participado en estos 11 años de campaña, todos ellos empleados de Súper Selectos, del área metropolitana de San Salvador y Santa Tecla, y de oficinas administrativas.

“En Súper Selectos creemos firmemente en la importancia de unirnos como salvadoreños para apoyar a quien más lo necesita, es por eso por lo que tenemos 11 años de contribuir con Cruz Roja Salvadoreña y con su programa “Voluntarios Altruistas”, lo que nos deja la satisfacción que con esta acción estamos ayudando a salvar vidas. Invitamos a todos los salvadoreños a que se unan a esta iniciativa, solo así podremos construir un mejor El Salvador”, dijo Clara Rodríguez, Gerente de Comunicación Institucional de Súper Selectos.

Personal de Cruz Roja Salvadoreña expresaron que el apoyo de Súper Selectos les permite recolectar reservas para atender a más pacientes que necesiten transfusiones de sangre y que no cuentan con medios económicos para obtenerla en otros lugares. Asimismo, dijeron que toda la sangre recolectada es sometida a un proceso de evaluación, donde se analizan pruebas de tamizaje de todo tipo de enfermedades.