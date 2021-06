Salud confirma leve incremento de casos Covid-19, pero descarta un nuevo brote

El ministro de Salud, Franciso Alabi confirmó un leve incremento en nuevos casos positivos de Covid-19 en el territorio nacional, pero descartó que se trate de un nuevo brote. Las declaraciones la brindo este martes, mediante conferencia de prensa. Sin embargo, el funcionario señaló esta incidencia de aumento que no solo se da en el país, sino que también se da a nivel internacional con más de 175 millones de contagios; por lo que es importante que la población colabore para reducir los casos.

‘‘Sabemos que en los últimos días esta incidencia (de incremento de casos a nivel mundial) se ha representado en la región centroamericana con un incremento en la cantidad de casos. Y al momento El Salvador se ha observado con una tendencia de incremento de casos positivos, que ha pasado de estar en un margen entre 125 y 170 casos a pasar a un dato mayor a 188 casos; es lo que se tiene para el día 9 de junio”, señaló Alabí.

Para el Ministro de Salud, es importante recalcar que la tendencia salió el día 4 de junio, “precisamente eso se había mantenido hasta 165. Es importante recalcar que la distribución de estos casos, se ha observado por conglomerados, a través de los tamizajes (que se realizan en el país)”.

Alabí enfatizó que el incremento de casos se ha detectado a partir de la aplicación de pruebas PCR en los diferentes puntos del país. Por lo que descartó que se trate de un brote, o una tendencia que afecte a una zona específica del territorio nacional.

‘‘Esta enfermedad tiene una facilidad de transmisión, tiene posibilidad de generar complicaciones, pero para poder limitar los efectos negativos en todo nivel, se deben cumplir con las medidas de bioseguridad”, recordó el funcionario.

El titular de Salud enfatizó que ‘‘esta enfermedad continúa en el territorio, tiene una potencialidad de mortalidad. Lo más importante es el cumplimiento de medidas y protocolos para que la tendencia favorable que ha venido experimentado el país, siga’’.

‘Le pedimos a la población salvadoreña que cumplan los protocolos: uso mascarilla, lavado de manos, no tocarse la cara, si no es necesario exponerse no lo haga y si le toca vacunarse, hágalo’’, detalló Alabí:

Asimismo, el funcionario aprovechó para destacar el avance en el proceso de vacunación anticovid, pues ‘‘genera una protección al 100 % de la mortalidad y una disminución en número de casos de coronavirus’’.

Alabí recalcó la importancia de la aplicación de dosis a personas que padecen enfermedades crónico degenerativas no controladas. ‘‘Es muy importante que envíe su información al correo de vacunación para que se le pueda agendar su cita’’.

En El Salvador hasta la fecha ya se han realizado 1,017,902 pruebas para detectar Covid-19, según el titular del MINSAL, quien destacó que mantienen “todas las estrategias activas: los tamizajes, entrega de kit de medicamentos, el 132, la atención hospitalaria y demás acciones”, para brindar atención oportuna y evitar contagios de coronavirus.