Nuevo Ford Bronco Sport: un 4×4 para recorrer el terreno salvadoreño

El totalmente nuevo vehículo todoterreno Ford Bronco Sport llega a El Salvador en sus tres versiones: Big Bend™, Outer Banks™ y Badlands™, para ofrecer a los espíritus aventureros la oportunidad de regresar a los caminos y senderos menos transitados. Con el estilo inconfundible y capacidad implacable de Bronco, este modelo 4 x 4 se suma a la familia Ford en el país.

La versión Badlands cuenta con motor EcoBoost® de 2.0 litros que produce 250 caballos de fuerza y 277 lb-pie de torque para un rendimiento todoterreno de alta velocidad. Las versiones Big Bend y Outer Banks cuentan con motor EcoBoost® de 1.5 litros para alcanzar 181 caballos de fuerza y 190 lb-pie de torque.

Ambos motores cuentan con transmisión automática de 8 velocidades, mientras que Bronco Sport Badlands agrega SelectShift® con paletas de cambio montadas en el volante para ayudar a los conductores a maximizar el control dentro y fuera de la carretera. Un sistema de enfriamiento adicional para la transmisión y la tracción trasera mantiene a los modelos de 2.0 litros funcionando con fuerza en terrenos difíciles.

“Estamos super emocionados de presentar este modelo en el país, luego de casi 20 años de no traerlo. Esta es una respuesta a la demanda de nuestro mercado nacional. Queremos que los salvadoreños sepan que en Ford tenemos un vehículo para cada necesidad y, en ese caso, el Bronco Sport es la contestación para todos aquellos que disfrutan de la adrenalina, de las aventuras, de recorrer todo tipo de terrenos, sin que nada los detenga” expresó el gerente de marca Ford en El Salvador, Angel Ulloa.

Bronco Sport está diseñado para suplir las necesidades de los entusiastas del aire libre: cada parte de este SUV fue pensado y construido para los aventureros de fin de semana, para los que quieren transportar dos ‘mountain bikes’ paradas en su área de carga, para los que prefieren kayaks, equipaje de camping y otros equipos para impulsar sus aventuras sobre arena, barro, rocas y más.

Ford probó las capacidades de Bronco Sport en condiciones extremas como parte de las Pruebas de Durabilidad Extrema de Built Wild. El modelo Badlands incluye un avanzado sistema 4×4 con unidad de tracción trasera de doble embrague, exclusivo en su clase, con una función de bloqueo del diferencial para permitir mayor rendimiento todoterreno, similar a un diferencial de bloqueo mecánico tradicional.

La suspensión de Bronco Sport tiene la capacidad de enfrentar cualquier terreno y se complementa con las tecnologías de senderos de Ford. Su sistema de manejo de terreno (Terrain Management System™) integra hasta siete modos G.O.A.T. (goes over any terrain) para ayudar a los conductores a recorrer cualquier tipo de superficie y condiciones. Los modos estándar para todas las versiones incluyen Normal, Eco, Sport, Resbaladizo y Arena, mientras que los modos Lodo/Surcos y Rock Crawl están disponibles en la versión Badlands.

Todas sus versiones cuentan con una suspensión delantera y trasera independiente probada en los entornos más exigentes. En la versión Badlands, el sistema incluye amortiguadores delanteros con topes de rebote hidráulico diseñados para proporcionar una experiencia todoterreno más silenciosa. Además, los amortiguadores traseros monotubo de 46 milímetros de diámetro se encuentran entre los más grandes del segmento.

La tecnología de control de senderos (Trail Control™), exclusiva de Bronco eleva la destreza todoterreno del vehículo. Esta característica disponible permite una configuración de control de crucero de hasta 32 kph hacia adelante y 10 kph en reversa para una aceleración y frenado controlados por el vehículo, lo que permite al conductor mantenerse enfocado en conducir por el camino.

Para los aventureros que se enfrentan a terrenos rocosos y de difícil acceso, el diseño de este SUV incluye los mejores ángulos de salida, aproximación y ruptura. Además, una exclusiva cámara todoterreno frontal con autolimpiador ayuda a proporcionar una mejor visibilidad del camino, mostrando el video en la pantalla táctil de la consola central.

En el modo Rock Crawl, el sistema electrónico de asistencia de dirección está calibrado de forma única para proporcionar un control más preciso y reducir la vibración del volante durante maniobras de baja velocidad sobre terreno rocoso.

La capacidad todoterreno se refuerza con cuatro placas de acero de protección, además de ganchos de remolque delanteros expuestos que pueden soportar individualmente cargas estáticas de hasta el 100% del peso bruto del vehículo. Badlands tiene capacidad de vadeo para atravesar hasta 23.6 pulgadas de agua.

ADN Bronco: Desempeño emocionante y resistente

Manteniéndose fiel al ADN de la primera generación Bronco, el nuevo Bronco Sport presenta un estilo moderno, ágil arquitectura todoterreno y una suspensión optimizada para un mejor control en todos los entornos.

Sus atributos de diseño robusto incluyen una exclusiva parrilla encapsulada, luces LED redondas, líneas laterales limpias y planas, proporciones clásicas del estilo todoterreno. Los acabados resistentes sin pintar cubren de manera inteligente los puntos de contacto exteriores, por lo que el vehículo está listo para cualquier lugar al que se enfrente. La versión Badlands viene estándar con llantas todoterreno de 28.5 pulgadas que mejoran las maniobras todoterreno.

Su diseño vertical y su techo estilo safari contribuyen a la silueta aventurera de Bronco Sport, que no solo cuenta con rieles de techo para un aprovechamiento al máximo del espacio de carga, sino que su interior ofrece a los pasajeros la mayor altura en su clase.

Bronco Sport se lanzará con más de 100 accesorios respaldados por Ford para una máxima personalización, lo que permite a los concesionarios tramitar órdenes de equipos para las necesidades de aventura individuales de cada propietario.

Además de ser robusto, Bronco Sport es un vehículo inteligente que integra el sistema de conexión y entretenimiento SYNC® 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™, además de Ford+Alexa.

El conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ es estándar en toda la línea, incluida la Asistencia de Pre-Colisión con Freno de Emergencia Automático con Detección de Peatones, Alerta de Colisión Frontal con Soporte Dinámico de Frenos, Monitoreo de Punto Ciego BLIS™ con Alerta de Tráfico Cruzado, Sistema de Preservación de Carril, Activación Automática de Luces Altas y una cámara de reversa. La tecnología Ford Co-Pilot360™ Assist+ incluye Control de Crucero Adaptivo con Stop & Go y Mantenimiento Central de Carril, Asistente de Volante Anti-Colisión y navegación con pantalla táctil activada por voz.