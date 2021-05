Juzgado ordena cárcel para Norman Quijano

La Jueza Séptimo de Paz de San Salvador ordenó este jueves instrucción formal con detención provisional contra el exdiputado y exalcalde de San Salvador, Norman Quijano, por el delito de fraude electoral.

El fallo implica que se le girará orden de captura a Quijano, quien no se presentó a la audiencia inicial y que desde el 1 de mayo se encuentra fuera de El Salvador, presuntamente en Honduras, país del que es originaria su esposa.

Arturo Cruz, auxiliar fiscal del caso, explicó que Quijano, mientras fue candidato presidencial de ARENA en 2014, se reunió con cabecillas de pandillas en el local de una organización que presuntamente aglutina a pastores evangélicos, para ofrecer dinero a cambio de apoyo electoral por parte de estos grupos delictivos.

En otra reunión, llevada a cabo en el local de la asociación “Interpeace”, de la que era director Raúl Mijango, exmediador de la tregua entre pandillas, se entregó $100 mil a los representantes de las tres principales pandillas del país: MS-13, Barrio 18 sureños y Barrio 18 revolucionarios.

En dicha reunión, agrega, habría actuado de intermediario el exguerrillero Paolo Lüers, quien le habría entregado $50 mil al representante de la MS-13 y $25 mil a cada uno de los personeros de las dos facciones del Barrio 18, agregó el fiscal.

Todo esto consta en el testimonio de dos testigos protegidos, que declararon durante el juicio de la denominada “Operación Cuscatlán”. Por su parte, el abogado defensor de Quijano, Lisandro Quintanilla, desestimó las pruebas aportadas por dichos testigos y no dieron explicaciones de las razones por las que su cliente no asistió a la diligencia judicial.

El pasado 1 de mayo, Quijano confirmó mediante su cuenta de Twitter que se encontraba fuera del país, en atención de “compromisos familiares” y que regresaría en dos días para acudir al llamado de las instancias judiciales.

“Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento.En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente”, expresó el político.

Al día siguiente, varios medios de Honduras recogieron declaraciones de Quijano, en las que confirmaba su presencia en dicho país y se decía “perseguido político del gobierno de Bukele”. Dos días mas tarde, publicó en su perfil de Twitter otro mensaje: “Mi caso, ya está siendo llevado por mis abogados, con la fe puesta en Dios que va a imperar la justicia”.

Por esta misma acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en 2020 una solicitud de antejuicio en contra del entonces diputado, para que fuera desaforado. No obstante, el pasado 7 de mayo, con 41 votos a favor y 34 en contra más una abstención, la Asamblea rechazó desaforarlo.