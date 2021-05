Fallece el Gordo Max por complicaciones de salud

El locutor de radio Max González, conocido como el Gordo Max, falleció este sábado a sus 50 años por complicaciones de salud, informaron familiares en redes sociales.

El Gordo Max sufría quebrantos de salud que lo alejaron de su trabajo y por el que estuvo hospitalizado las últimas semanas.

La Radio 102.1 FM emitió a finales de abril pasado un comunicado en el que anunciaba que el Gordo Max se encontraba luchando contra una grave enfermedad desde el año 2020.

«Nuestro querido Max González ha estado enfrentando, desde el mes de marzo, un fuerte quebranto de salud que le ha impedido realizar su más grande pasión: estar al aire compartiendo con la audiencia», decía el comunicado.

En enero del 2017, Max González fue capturado por ser cliente de una red de trata de menores, es decir, fue acusado por pagar dinero para tener relaciones sexuales con niñas.

Estuvo preso en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, durante casi un año. Por ese entonces era presentador del programa televisivo Domingo para Todos.

En noviembre del 2018 habló por primera vez en público sobre sus experiencias vividas durante los once meses que estuvo encerrado en Mariona.

El Gordo Max detalló que la mañana que lo capturaron se dirigía a cumplir un turno a la estación radial para la cual trabaja como locutor.

“Pasaron como unos 15 días que no entendía… pasé como estúpido. Llegó mi mamá y te podés imaginar el desastre que fue. Ella estaba ahí. Lloramos mucho”, dijo en un programa televisivo.

¿Cuando deciden enviarte a Mariona qué pasa por tu cabeza?, le preguntó el conductor del programa. La respuesta del Gordo Max fue la siguiente. “Preocupado, casi me muero. Yo padezco de soriasis en mi piel. Ese fue otro tema que se burlaron de mí, dijeron que me dio sarna, pero sarna solo le da a los cuches. Parezco cuche, pero no, verdad”.

También detalló que el día a día en la cárcel fue una cosa dura: “Nos tocó todo. Barrer, pintar, lavar. Uno solo se lava la ropa en unos cumbos. Al siguiente día que era la bañada, no había agua en ese sector y caminamos desnudos como dos cuadras para llegar a una pila de otro sector, el cual no habían abierto. Nos bañamos tipo cinco. Yo, ignorante de la situación, pensé que iba a encontrar jabón y cumbo ahí, y cuando llegué, un custodio me dijo: ‘aquí tenés que traer cumbo y jabón’. La primera bañada buen con las manos y sin jabón. Es una cosa intimidante lo que ves ahí. La pila, el sector y todo eso. Ya había gente tratando de salir y nos estaban espiando. Entonces, nos echamos como dos cuadras chulones”.