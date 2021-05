A juicio hijo de Chepe Diablo por lavar más de $12 millones 

El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador ordenó este jueves juicio contra José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo) por el delito de lavado de dinero y activos, acusado de haber blanqueado más de $12 millones provenientes de actividades ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por un incremento patrimonial injustificado, de 2003 a 2015, cuando manejó presuntamente altos ingresos en productos financieros y efectuó movimientos bancarios por un monto de $9, 3434,531.18.

En total, al añadir otros movimientos en empresas en las que él era representante, Salazar Martínez habría lavado más de $12 millones, resaltó la Fiscalía, quien además demandó el pago de una responsabilidad civil, por un poco más de $3 millones.

Según la fiscal del caso, Salazar Martínez incurrió en distintas modalidades del delito de lavado de dinero, como la adquisición de bienes, sobrevaloración de inmuebles y adquisición de vehículos sin tener la capacidad económica de obtenerlos.

Además sostuvo que los ingresos que ayudó a blanquear, provienen de otros ilícitos como narcotráfico, fraudes aduanales y negociaciones ilícitas.

El juzgado que hasta este jueves llevó su caso, estaba por girar orden de captura en su contra. El pasado 23 de febrero, esta instancia le previno a justificar el porqué no ha comparecido a las audiencias realizadas contra su núcleo familiar, luego de casi cuatro años como reo ausente.

Ese mismo día, Salazar Martínez se entregó al juzgado en compañía de su abogado, quien manifestó que su cliente se presentó voluntariamente al juzgado para: “someterse a la audiencia preliminar con el objetivo de ejercer su defensa material y técnica”.

El 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia preliminar en su contra. Como parte de la resolución del juzgado, Salazar Martínez deberá cumplir las siguientes medidas: presentarse una vez a la semana al tribunal de sentencia asignado, restricción migratoria y no cambiar de domicilio, no obstante se mantendrá el efecto suspensivo, es decir no podrá recobrar su libertad en espera de posible recurso de apelación de la representación fiscal.

¿Quién es Chepe Diablo?

José Adán Salzar Umaña tiene a la fecha 72 años y nació en Metapán, municipio fronterizo con Guatemala en el departamento de Santa Ana. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.

A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán de 2006 a 2017, una empresa de granos llamada Gumarsal.

Investigaciones de la Fiscalía sostienen que a la postre, Chepe Diablo vendió sus acciones en Gumarsal y se enfocó en HOTESA, una cadena hotelera caracterizada por casi nunca tener huéspedes, pero por alguna razón, le ayudaron a su dueño y fundador a incrementar su patrimonio en más de $8 millones, según informes periciales.

Tanto Salazar Umaña, como Umaña Samayoa y tres miembros de su grupo familiar, fueron acusados de los delitos de lavado de dinero y activos. Se cree además que Chepe Diablo incursionó en actividades de narcotráfico y hasta se le llegó a asociar como colaborador del líder del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar.