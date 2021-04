Sala admite demanda contra nombramiento de Arriaza Chicas en PNC

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Mauricio Antonio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil (PNC). El recurso lo presentó la abogada Ruth Eleonora López Alfaro.

La demandante argumentó que el nombramiento de un militar de carrera como director de la PNC transgrede la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública, la independencia de la PNC respecto a la Fuerza Armada y el mandato constitucional que establece que la PNC debe ser dirigida por autoridades civiles.

Arriaza Chicas, de acuerdo con la demanda, tiene el grado de militar en condición de reserva y que es notorio que se graduó de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y posteriormente de la Escuela de Carabineros de Chile llegando al grado de teniente de la extinta Policía Nacional que dependía del Ministerio de la Defensa.

“La seguridad pública tiene un carácter civil, de manera que un militar está inhabilitado para ejercer (…) siendo irrelevante el tiempo que haya transcurrido desde su inactividad”, puede leerse en la admisión.

López Alfaro pidió a los magistrados suspender el nombramiento de Arriaza Chicas como director de la institución porque, según ella, el nombramiento ha traído “serios problemas” en el manejo de la seguridad pública como las detenciones ilegales perpetradas durante la cuarentena obligatoria que el Gobierno de Nayib Bukele ordenó para evitar la propagación del coronavirus y la invasión armada a la Asamblea Legislativa ocurrida el 9 de febrero de 2020.

La medida cautelar, sin embargo, fue rechazada.

La petición de la demandante es que Bukele nombre a una persona estrictamente civil para evitar daños en los derechos de los ciudadanos.

El presidente Bukele tiene diez días hábiles para justificar el nombramiento.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene el mismo plazo para opinar.

Los magistrados también dieron cinco días a Arriaza Chicas para que se defienda.

Arriaza Chicas es militar de formación. Se graduó de cadete en la Escuela Militar. Durante tres años estudió seguridad pública en la Escuela de Carabineros de Chile. Fue subteniente de la extinta Policía Nacional. De acuerdo con el Acuerdo Número 221, publicado el 12 de mayo de 1994, primero pasó a la situación de reserva en la Fuerza Armada para posteriormente entrar como nuevo miembro a la entonces naciente PNC.

Es parte de la generación de Godofredo Miranda, Omar García Funes, Ricardo Menesses, Pedro González, César Baldemar Flores Murillo, Ángel Miguel Barquero Silva, entre otros.

El 24 de abril de 1996 la Fiscalía General ordenó su captura y la de once policías más y los acusó de fraude procesal, es decir, por “viciar y manipular” pruebas para capturar a Nelson Martínez Comandari. Se le atribuyó el haber implantado un fusil al investigado. Al final fue absuelto.

En 1995 siguiente fue acusado de también haber manipulado las investigaciones del asesinato de la locutora de radio Lorena Saravia.

En 1997 se le vinculó con la compra de un testigo que incriminó a Miguel Ángel Pozo Aparicio, el fallecido narcotraficante que fue condenado por ordenar el asesinato de tres mujeres y cuatro niños en el reparto Valle Nuevo, de Ilopango, San Salvador.

En junio del año 2000 fue despedido de la PNC. En una entrevista con El Diario de Hoy, publicada el 19 de abril de 2004, contó: “Después busqué trabajo en seguridad pública y no lo encontré, porque se había creado una imagen negativa, de desprestigio, la gente tenía temor, tenía miedo, no encontré empleo”. No le quedó más remedio que migrar a Estados Unidos a trabajar “como cualquier salvadoreño”.