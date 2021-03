Organizaciones de mujeres no confían en cifras de feminicidio reveladas por FGR

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló esta semana que al menos 15 feminicidios se reportaron en El Salvador entre enero y febrero del año en curso.

Sin embargo, las organizaciones feministas no confían en las cifras oficiales, ya que señalan que el Gobierno y las entidades de seguridad pública no están registrando todos los casos de feminicidios, o agresiones hacia las mujeres.

El Ministerio Público, que no detalló cuántos asesinatos fueron cometidos en cada mes ni brindó más detalles de los casos, también señaló que se registraron 865 casos de violencia sexual y 589 casos de expresiones de violencia contra mujeres.

“Trabajamos para que ninguno de estos casos quede en la impunidad”, publicó la FGR en su cuenta de Twitter el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El domingo 7 de marzo, cientos de mujeres salieron el domingo a protestar por las principales calles de la capital salvadoreña por el Día Internacional de la Mujer, ataviadas con camisas alusivas a sus demandas y pancartas.

“Mamá, hoy marcho por ti y todas mis hermanas abusadas” y “el machismo mata”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en la manifestación, incluidos algunos contra el presidente Nayib Bukele.

El Salvador, uno de los países más peligrosos para las mujeres

El Salvador es considerado por Amnistía Internacional como uno de los países más peligrosos para la mujeres por los niveles de feminicidios y de violencia machista que sufren.

En 2020, la cifra de feminicidios registrados por la Policía Nacional Civil (PNC) fue de 70, aproximadamente un 37 % menos que los 111 registrados en 2019. Si el registro del 2020 se compara con 2018, cuando se computaron 232 feminicidios, la caída es del 70 %.

Las cifras oficiales indican que de los 1,322 homicidios registrados en 2020, en el 9,75 % de los casos las víctimas fueron mujeres.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Naciones Unidas, El Salvador encabeza la lista de feminicidios en América con una tasa de 6,8 asesinatos por cada 100,000 mujeres.

Además, la Cepal señala que la situación de las mujeres se ha visto “agravada” durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, ya que el aislamiento “limitó el acceso a redes de apoyo y servicios de atención” destinados a evitar la violencia machista.

Sostiene que la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria también ha mermado la capacidad de atención médica de las víctimas que han sufrido violencia sexual.

Organizaciones de mujeres no confían en las cifras reveladas

No obstante, activistas de organizaciones de mujeres aseguran que estas cifras no son confiables, pues no reflejan al 100 % los casos de feminicidios o agresiones hacia la mujer.

“Hay una deuda histórica sobre cómo se registran los homicidios de mujeres en El Salvador, en el 2020 cerramos con 130 feminicidios, en el país no se están contando todos los feminicidios”, indicó Keyla Cáceres, de Asociación Amorales.

Por su parte, Amalia Leiva, de la asociación COMCAVIS Trans indicó que las mismas autoridades minimizan los ataques hacia las mujeres al cuestionar a estas cuando interponen las denuncias.

“Si una mujer denuncia, los policías se atreven a preguntarles qué hicieron para provocar al hombre y que este las agrediera. Siguen preguntándole a las víctimas ¿cómo iba vestida? ¿qué hacía usted a esa hora en ese lugar?”, enfatizó Leiva.