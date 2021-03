Inicia vacunación anticovid con Sinovac para inmunizar a maestros

Serán 50,000 docentes del sector público quienes recibirán desde hoy la primera dosis de la vacuna Coronavac, de la farmacéutica Sinovac, que forman parte del cuarto lote del fármaco que El Salvador recibió el pasado domingo, así lo destacaron el ministro de Salud, Francisco Alabí, y la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.

“Hoy, El Salvador inicia la vacunación al 100 % de sus maestras y maestros, tanto del sector público como privado. Antes que los docentes regresen a las clases (semipresenciales el próximo 6 de abril) tendrán la protección necesaria”, dijo la titular de Educación.

Hananía destacó que este proceso de inmunización es para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Agregó que desde hoy hasta el 5 de abril se vacunará a docentes del sector público, a partir del 6 de abril a maestros del sector privado; posteriormente a docentes y personal administrativo de universidades.

“Esperamos que en la segunda semana de abril estén vacunados todos los maestros y personal administrativo, tanto del sector público como privado”, señaló la Ministra de Educación; quien reveló que “hoy se habilitarán 47 centros de vacunación para iniciar proceso de inmunización de docentes del sector público, y a partir de mañana se utilizarán centros educativos que servirán como apoyo para aplicar la primera dosis de la vacuna de la farmacéutica”.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, reafirmó que este martes inicia la vacunación contra el Covid19 para los maestros del sector público; y que la jornada se desarrollará del 30 de marzo al 5 de abril. A la vez que hizo un llamado de confianza en la vacuna CoronaVac.

“Quiero llamar a docentes a que tengan todos la tranquilidad y confianza para aplicarse la vacuna. A mí me aplicaron la primera dosis de la vacuna Coronavac, de la empresa china Sinovac; no he presentado efectos secundarios adversos, y cuento con la seguridad que me he protegido contra el virus”, puntualizó Alabí.

Asimismo, pide a los docentes y personal administrativo acudir el día, hora y lugar que se les indicará para recibir la vacuna anti-COVID-19.

“Para este día se tiene previsto vacunar aproximadamente a 5,000 maestros del sector público; y el Viceministerio de Transporte ayudará los maestros que necesiten movilizarse hacia los centros de vacunación, para recibir la primera dosis del fármaco”, enfatizó la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.