Fiscalía pide separar al juez Guzmán de juicio El Mozote

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió separar del juicio de la masacre de El Mozote a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, por una desavenencia surgida por el nombramiento de una perita española experta en violencia sexual cometida en crímenes de guerra.

La Fiscalía alegó que Paloma Soria Montañez, experta en violencia sexual que trabajó en el juicio contra el fallecido dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, no cumple con las formalidades legales para ser nombrada perito en la investigación porque no es socióloga y sus credenciales presentadas en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, no estaban apostilladas.

El juez Guzmán, sin embargo, rechazó los argumentos de la Fiscalía señalando que deben apegarse a los parámetros de la Constitución de 1983 y además deben respetarse las garantías procesales que asisten a las víctimas, a los imputados y al resto de participantes del proceso.

Es decir: la Fiscalía está pidiendo aplicar el Código Penal de 1973 cuando, en reiteradas ocasiones, el criterio aplicado ha sido el establecido en el Código Penal de 2011.

David Morales, querellante de la oenegé Cristosal, criticó la solicitud de la Fiscalía porque, según él, obstaculiza el proceso judicial.

“Es incoherente con la búsqueda de la verdad y la justicia. Y es contradictorio que una entidad fiscal que se ha caracterizado en el caso de Mozote y otros casos por la pasividad, por no ejercer con la debida diligencia su mandato en la investigación de los crímenes de guerra y lesa humanidad, ahora plantea una acción para obstaculizar el caso que ha avanzado más en la búsqueda de la justicia transicional”, comentó.

Soria Montañez hizo un peritaje sobre violencia contra la mujer indígena maya ixil durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Los militares retirados que enfrentan el proceso penal por esta masacre son acusados, entre otros crímenes, por el delito violación y todos los cargos atribuidos fueron elevados a crímenes de guerra y lesa humanidad por el juzgador.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

El 24 de septiembre de 2020 el presidente Nayib Bukele aseguró en cadena nacional que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos pero que los pocos que hay los desclasificará para entregarlos no solo a los jueces sino a todos los ciudadanos, es decir, que pretende divulgarlos públicamente.

“Nosotros vamos a desclasificarlos voluntariamente y si llegásemos a encontrar otro documento, he pedido a la Fuerza Armada que me lo manden para desclasificarlo y hacerlo del conocimiento público”, dijo.