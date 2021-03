Encuentran cadáver de mujer con un lazo atado en el cuello en carretera de Oro

En horas de la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer sobre un costado de la carretera de Oro, entre los kilómetros 17 y 18, en la jurisdicción del municipio de Ciudad Delgado, del departamento de San Salvador.

Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes iniciaron con el peritaje de la escena del crimen, en busca de evidencias sobre lo ocurrido.

Según el reporte preliminar de la corporación policial, la víctima tenía un lazo atado en el cuello; sin embargo, será la autopsia que realice el Instituto de Medicina Legal el que determine la causa de su muerte.

Por el momento las autoridades no han logrado identificar el cadáver y dado que en la zona no hay cámaras de videovigilancia, la PNC no tiene pistas sobre quien o quienes habrían cometido el asesinato.