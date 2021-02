VIDEO| La noche que terminó en bochornoso escándalo en una residencial de Santa Tecla

Los vecinos de la senda Andalucía del condado Santa Rosa, en Santa Tecla, se escandalizaron. Afuera había mucho ruido. Gritos de locura y pleito. Eran casi las 11 de la noche del pasado domingo 14 de febrero.

Los pitidos que provenían de una camioneta eran perturbadores. Nadie sabía lo que sucedía.

Lo único que observaron al asomarse a sus ventanas fue a un hombre y una mujer, aparentemente borrachos, que se gritaban cosas y se forcejeaban.

“¡La Policía, la Policía, la Policía!”, gritaba la mujer de manera desesperada. En cierto momento, el hombre bajó de la camioneta y la mujer comenzó a pitar de forma escandalosa.

Uno de los agentes de seguridad de la residencial llegó al lugar y comenzó a pedir refuerzos por un radio.

Por su parte, el hombre volvió a subir al carro y le pegó un puñetazo a la mujer, quien comenzó a gritar: “¡Ay, me pegó, me pegó, me pegó!”.

Posteriormente llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y el hombre fue detenido.

Según información, el oficial de turno activó la pluma de acceso y permitió el ingreso de la camioneta aún cuando el sistema de placa falló.

“El hombre parecía bajo el efecto del alcohol y actuó en forma violenta, golpeando a su acompañante. Se logró proteger a la mujer y al mismo tiempo se evitó el escalonamiento del evento a otros niveles”, dice un reporte interno.

El agente que no respetó el protocolo de ingreso a la residencial fue sustituido.