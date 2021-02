Sistema público inicia año escolar con la esperanza de entrega de computadoras

Este 1 de febrero inicia oficialmente el año escolar 2021 a nivel nacional para los centros educativos públicos a través de las diferentes plataformas como Google Classroom, la franja de televisión Aprendamos En Casa y la nueva franja Aprendamos en Casa con la radio, a través de Radio El Salvador en el 96.9 FM.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela realizó una visita a diferentes centros escolares públicos para verificar el cumplimiento del inicio del año lectivo bajo la modalidad virtual. La funcionaria aprovechó la oportunidad para informar que este año ser hará la entrega de computadoras a todos los estudiantes y docentes sistema educativo público.

“Como Gobierno priorizamos la enseñanza multimodal a través de las diferentes plataformas como una de las estrategias para salvaguardar vidas frente a la pandemia. Este año, vamos a cerrar definitivamente la brecha digital para los maestros y los estudiantes del sistema educativo público. Les vamos a entregar una computadora a cada uno de ellos y garantizaremos la conectividad”, detalló Hananía.

La titular de Educación explicó que la entrega de computadoras a estudiantes y docentes ser realizará por fases, y que en los próximos días brindará detalles sobre cómo será la logística de reparto.

“¿Por qué lo haremos por fases? Porque la demanda mundial de computadoras es muy alta y estamos negociando con los proveedores para acortar los tiempos de entrega de los equipos”, explicó la Ministra de Educación.

Mientras se inicia con este proceso los docentes que tengan dificultades para conectarse desde sus casas, tendrán habilitados algunos centros educativos. Estos podrán llegar y hacer uso de los centros de cómputo, y recursos tecnológicos disponibles, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que puedan atender a sus estudiantes.

En este sentido la Ministra de Educación reconoció que cada centro educativo tiene sus propios retos a superar, para poder cumplir con la continuidad de clases en modalidad virtual.

“Andamos verificando el inicio del primer día de clases de manera virtual, cada centro educativo está teniendo su propia realidad, una realidad diferente. No tenemos en este momento un dato finalizado sobre la matricula, porque todavía no cerramos está todavía el mes de febrero, como tiempo adicional para aquellos padres de familia que no han podido matricular a sus hijos”, agregó Hananía.

La ministra de Educación hizo un llamado a todos los padres de familia a matricular a sus hijos para que puedan beneficiarse de la multiplataforma con la que se realizará el año escolar este 2021.

No obstante, también reiteró que es necesario denunciar cualquier abuso por parte de los centros escolares ya sean públicos o privados. “Hasta el momento son 940 denuncias (mayormente a colegios privados aunque también hay centros educativos públicos con demandas) de todo tipo”, puntualizó Hananía.