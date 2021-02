Personal del ministerio Salud involucrado en ataque contra militantes del FMLN

Personal del ministerio de Salud está involucrado en el ataque armado contra militantes del partido FMLN, la noche del domingo, informó este lunes el Fiscal General de la República, Raúl Melara.

El representante del Ministerio Público dijo a la prensa que “la información que yo manejo es que los detenidos son un PPI” (División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil) del ministerio de Salud, un motorista (también de esa cartera de Estado) y un seguridad privado destacado en Salud.

El Fiscal General señaló que este hecho debería ser preocupante para toda la población salvadoreña, asimismo señaló que el hecho es confuso y trabajan por esclarecer lo ocurrido vía investigación.

“Más que haber perdido la vida dos simpatizantes políticos, ayer fallecieron dos salvadoreños y es algo sobre lo cual todos tenemos que lamentarnos. Tal como se manifiesta por el momento hay 3 personas detenidas y dos más en proceso de detención. No sé si a este momento la Policía Nacional Civil ya lo ha realizado; por este hecho que lo estamos catalogando confuso, ya que hay heridos de ambos lados (del hecho), obviamente dos personas resultaron fallecidas”, señaló Melara.

Asimismo, aprovechó para indicar que hoy en la mañana se realizó una nueva inspección en el lugar de los hechos. “También estamos realizando un registro en las instalaciones anexas al Ministerio de Salud, donde se encuentra estacionado el vehículo sedan azul del cual bajaron 3 personas y se vieron involucrados en el altercado”, acotó el Fiscal General.

No obstante, aseguró que aún es temprano para catalogar el hecho como violencia política, pero mencionó que dependerá de los resultados que arroje la investigación en curso.

“Hoy por hoy lo estamos catalogando como un hecho de intolerancia, obviamente estamos bajo una época de campaña política, pero lo queremos ver como un hecho de intolerancia que no debe pasar a más. Eso es algo que yo no me puedo atrever todavía a decirlo, porque los hechos bajo los cuales se suscitaron todavía debemos de determinarlos de mejor manera”.

Aunque las opiniones de la ciudadanía en redes sociales, el funcionario aseguró que como Fiscalía General de la República harán todo lo posible para que este hecho no pase a más ni afecte el proceso electoral a desarrollar el próximo 28 de febrero.

“El mensaje debe ser claro, no debemos de permitir ni que el mensaje de odio nos exacerbe, no debemos permitir que la violencia vaya para más, porque estamos de cara a una elección que es muy importante para el país. Desde la Fiscalía General de la República soy tajante y enfático no vamos a permitir ningún hecho de violencia, no vamos a permitir que se empañe la realización de las elecciones el 28 de febrero. Estamos tratando de duplicar o triplicar la presencia de fiscales electorales que garanticen de manera inequívoca la voluntad popular el próximo 28 de febrero”, aseguró Melara.

Por este motivo, el funcionario destacó que junto a los partidos políticos en contienda (a excepción de Nuevas Ideas que no se hizo presente) se comprometieron en firmar un convenio de no agresión.

“En esta reunión se expresó la preocupación por lo que se vivió ayer. Creo que los partidos políticos están conscientes que el mensaje a sus bases debe ser de no confrontación, de propuestas, de una campaña electoral que no lleve a la violencia. Hemos hablado con los partidos políticos y acordado hacer la firma de un convenio de no agresión, de no más mensajes de violencia; en el cual deberían estar involucrados también la comunidad internacional, la iglesia católica y todos aquellos que tenemos esa obligación. Es más, los tres órganos de Estado deberían estar involucrados en este tema”, puntualizó.

El domingo en la noche, militantes de una caravana del FMLN que venía de una concentración en el Redondel a la Constitución de esta capital fue atacada a balazos, lo que dejó un saldo de dos muertos y al menos cinco heridos, según confirmaron dirigentes del partido.

Las víctimas, un hombre y una mujer, habrían sido identificadas preliminarmente como Gloria Rogel de López y Juan de Dios Portillo Tejada. Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) acordonaron la escena del crimen.

Según la integrante de la Comisión Política del FMLN, Nidia Díaz, el ataque ocurrió en las cercanías del local que el partido tiene sobre la 13a Avenida Norte, en el Centro Histórico de San Salvador.

La Fiscalía General de la República investiga este atentado que se produce en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero.