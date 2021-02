Magaña paga $20 mil por muerte de joven y vuelve a la Asamblea

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador avaló el regreso de Arturo Simeón Magaña Azmitia, diputado disidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), después que pagó 20 mil dólares en concepto de conciliación por la muerte de su amigo Francisco Moya ocurrida en un accidente de tránsito en la madrugada del sábado 29 de agosto en la 79 Avenida Sur y Colonia Escalón.

“La ley ha prevalecido”, dijo el diputado que en los últimos meses se terminó de subordinar al Gobierno de Nayib Bukele.

Magaña Azmitia fue sobreseído por el delito de homicidio culposo en el accidente de tránsito que ocurrió cuando él aparentemente manejaba ebrio.

El 16 de noviembre de 2020 la Asamblea lo desaforó con 71 votos lo que también implicó suspenderlo de sus funciones como diputado.

En los videos que se viralizaron en redes sociales puede vérsele aturdido y lento después del percance. Además, también es visible una botella de licor en el asiento del vehículo descapotable que conducía.

“Los diputados hicieron un show mediático por lo que tenía, obviamente, una relevancia importante que fue el acto imputado”, se quejó de sus compañeros en las declaraciones que pronunció después de ser sobreseído.

Aseguró, además, que lo que hizo cuando fue acusado fue “quitarse el fuero y dar la cara como un ciudadano común y corriente”.

Los diputados, sin embargo, no pueden quitarse el fuero que es inherente al cargo y más bien fue desaforado por sus compañeros.

Tampoco dio la cara en el momento sino que después del accidente desapareció de la escena y, un par de días después, se supo que estaba en Ahuachapán.

Inmediatamente después del accidente la Policía Nacional Civil (PNC) se negó a realizar la prueba toxicológica a Magaña Azmitia.

También el Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, administrado por la jueza Blanca Rosa Mármol Mejía, no permitió la realización de la prueba.

Después la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó a la jueza autorizar la práctica del examen toxicológico al diputado.

Cuando fue realizada la prueba ya no fue posible verificar si el diputado había consumido alcohol o cualquier otro tipo de drogas cuando ocurrió el percance en el que murió Moya.

El diputado aseguró en esos días que no manejaba ebrio el día del accidente: “Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter.