Fuerza Armada advierte a automovilistas no interferir en caravana presidencial

El Estado Mayor Presidencial (EMP) publicó un comunicado en el que negó que uno de sus agentes motorizados haya atropellado, mientras custodiaba la caravana que transporta al presidente Nayib Bukele, a un motociclista de la empresa de distribución de productos HUGO.

En el comunicado la dependencia de la Fuerza Armada, además, pidió a los ciudadanos no interferir en la caravana presidencial.

“El EMP (…) hace un atento llamado a la población para no intentar, bajo ningún motivo, ingresar en la columna presidencial”, puede leerse en el documento divulgado.

De acuerdo con las publicaciones de El Diario de Hoy (EDH) y La Prensa Gráfica (LPG), uno de los motorizados de la caravana atropelló al motociclista y, después, lo dejó tirado en la calle sin interesarse en brindarle asistencia médica.

El EMP, sin embargo, aseguró que el ciudadano intentó ingresar a la caravana, no obstante los guardaespaldas de Bukele conducían “con sirenas, un vehículo detrás de otro y con todas las medidas ya establecidas para tal caso”.

Los militares afirmaron, además, haber obtenido un video de una cámara de vigilancia privada en el que puede verse, según ellos, que no lo atropellaron.

“Creo que los que andan con lo del supuesto atropellado por la columna presidencial quedarán así”, publicó en sus cuentas de redes sociales el presidente Bukele con el emoticono de un payaso.

“Ustedes me conocen, no de ahora, sino de años, el primero en correr a ayudar a una víctima real hubiera sido yo, correría con todos los gastos y Yamaha Motors le estuviera entregando una moto nueva (…) pero no hay víctima, solo alguien que se quiso pasar de listo”, agregó.

A finales de octubre de 2018 un motorizado de la caravana del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén fue acusado de atropellar a un motociclista y alterar la escena del crimen para evitar ser imputado.

El percance ocurrió 30 de abril en la colonia El Morral en el municipio del Puerto de La Libertad, cuando el automotor atropelló al motociclista Mario Alberto García, un empleado de una industria de alimentos, quien falleció en la escena.

Según las investigaciones, miembros del Batallón Presidencial llegaron al lugar del accidente a bordo de un pick up y le dijeron a los policías que se llevarían al conductor y el vehículo sin dar mayores explicaciones.

Después de que el caso fuera criticado por los ciudadanos en redes sociales, los funcionarios del gobierno negaron el hecho, pero después confirmaron que la camioneta estaba asignada a Casa Presidencial.

En el año 2012 la caravana del entonces presidente Mauricio Funes atropelló a Francisco Gómez, expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

De acuerdo con la versión de Gómez, la caravana de Funes le ordenó apartarse del camino, pero no lo pudo hacer debido al tráfico.

Después los miembros del EMP lo siguieron hasta su casa y lo vapulearon.