NACIONALES ¿Dónde estoy? | NOTICIAS

Batalla entre youtubers por críticas a Nayib Bukele

Diario 1 preguntó a varios ciudadanos sobre este tema y la mayoría opinó a favor de José youtuber. Por ejemplo, un joven dijo: “Felicito a José por mantener sus principios y no ser uno más del club de focas que solo aplauden sin pensar. El presidente Bukele debería entender que no puede cometer actos indebidos y que la gente que le dio su apoyo no puede ser que lo siga ciegamente a todo lo que él hace”.