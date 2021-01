Un fallecido deja balacera en centro comercial del Bulevar Los Héroes

Al menos una persona herida de bala fue el resultado de un tiroteo desatado la tarde de este miércoles en las cercanías del centro comercial Metrocentro, ubicado entre la avenida Los Andes y el Bulevar Los Héroes de esta capital.

Según reportes, el hombre logró refugiarse en un puesto policial ubicado al interior del centro comercial por lo que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), procedieron a acordonar la arteria.

Investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), comentaron que la víctima, quien se dedicaba a vender golosinas y mascarillas en la zona, fue atacado por personas que iban a bordo de una motocicleta. Los agentes del puesto policial lo trasladaron al Hospital Rosales, pero no logró sobrevivir el trayecto y su cuerpo se encuentra en la morgue de Medicina Legal.

La persona, de aproximadamente 30 años, no fue identificada, debido a que no portaba documentos, indicó la fiscal del caso, que además no ha brindado mayor detalle sobre los móviles del crimen.

La zona en que ocurrió el tiroteo es una concurrida vía frecuentada por vendedores informales. En las cercanías se encuentra la Comunidad Tutunichapa, zona conocida por el dominio de pandillas y el narcomenudeo.