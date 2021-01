Salvadoreños recuerdan estragos de la guerra civil en las redes sociales

Los usuarios de Twitter en El Salvador recordaron este martes con miles de publicaciones a sus familiares asesinados o desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992) frente a la previsible falta de conmemoración gubernamental del 29 aniversario de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado interno.

Los mensajes fueron acompañados con la etiqueta “ProhibidoOlvidarSV”, que desde el lunes se volvió tendencia en la red social en el país centroamericano y acumula más de 20.200 trinos.

El próximo 16 de enero se cumplen 29 años desde que la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido de oposición, y el Gobierno salvadoreño firmaron la paz en México.

Estos acuerdos, además de finalizar la guerra que se extendió por 12 años y dejó 75.000 muertos, dieron pie a una serie de reformas políticas y constitucionales que permitieron los sucesivos cambios de gobierno de manera pacífica.

“Hasta hace un tiempo mi padre no tenía un rostro para mi, desapareció en los tortuosos años 80 en medio de nuestra guerra civil, han sido años de tortura de no saber de su paradero, de su vida y apenas hace unos días tuve un rostro para recordar”, publicó la usuaria Ingrid Rivera.

Añadió que “me duele cuando está generación dice que la guerra no sirvió para nada, pensar así me hace sentir que su desaparición, su muerte no tuvo un sentido, 40 años que lo he buscado sin tener nada de él”.

El historiador Carlos Cañas Dinarte también se sumó a la iniciativa y recordó a sus “38 amigos y familiares asesinados, muertos en combate o desaparecidos en ambos bandos durante la guerra, yo sí creo en los acuerdos de paz y los defiendo”, agregó.

El académico también señaló que “la narrativa oficialista contra las historias de la guerra y de los acuerdos de paz es reduccionista y FASCISTA y, por ende, altamente peligrosa”.

LA RESPUESTA PRESIDENCIAL

Esta iniciativa se dio a pocos días de que se cumplan 29 años de los Acuerdos de Paz de 1992, efeméride que se prevé no sea conmemorada por el Gobierno de Nayib Bukele por segundo año consecutivo.

En una visita al poblado de El Mozote (noreste), donde el Ejército masacró a unos 1.000 campesinos en 1981, el mandatario dijo que la guerra y sus Acuerdos de Paz fueron una “farsa”.

“La guerra fue una farsa (…) mataron a 75.000 personas entre los dos bandos (la guerrilla y el Ejército), incluyendo los 1.000 de (la masacre de) El Mozote, y fue una farsa como lo son los Acuerdos de Paz”, señaló Bukele, quien al llegar al poder en junio de 2019 aseguró que pasaba la página de la posguerra.

Esa fue la primera vez que un gobernante arremete públicamente contra estos acuerdos, cuya negociación fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.

El exprocurador de derechos humanos David Morales, se unió a la publicaciones en Twitter y etiquetó en un mensaje a Bukele, quien llegó al Ejecutivo bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

“Decile eso a las cientos de miles de personas que perdieron a sus familiares o que quedaron con discapacidades, para que un grupúsculo de aprovechados los abandonaran y se lucraran de sus muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron: ‘acuerdos de paz'”, respondió el presidente.

Más de cien académicos, de acuerdo con el medio local El Faro, suscribieron una carta para señalar que los referidos acuerdos permitieron que el Ejército se sometiera a la autoridad civil, el respeto a la libertad de prensa y la separación de los poderes estatales, entre otras reformas.