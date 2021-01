Multarán a colegios que aumenten matrícula y cuotas escolares sin autorización

El Ministerio de Educación aseguró que tomará medidas sancionatorias tras conocer hasta el momento 38 denuncias por incrementos de colegiaturas y matrículas en institutos y colegios privados de El Salvador.

Ante esta situación la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, recordó a los institutos y colegios privados del país que existe la Ley General de Educación, que contempla medidas sancionatorias en casos de aumentos injustificados en el cobro de matrícula y cuotas escolares.

Según la titular, a los institutos y colegios que se les compruebe haber incrementado el costo de matrícula y cuotas escolares sin aprobación de los padres de familia, serán sujetos a una multa de $5,000 si es primera vez, si reinciden una segunda vez será de al menos $10,000; y en caso de darse una tercera vez se procederá a la revocatoria de la autorización de funcionamiento de dichos centros educativos.

“El centro privado de educación que ejecutare aumentos de matrículas o cuotas de escolaridad, en contravención a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, previa comprobación de los hechos, será sancionado por el Ministerio de Educación con multa de al menos cinco mil dólares, la primera vez; de al menos diez mil dólares, en caso de reincidencia; y con la revocatoria de la autorización del funcionamiento, cuando la infracción fuere por tercera vez.

Los propietarios o encargados del centro infractor, deberán reintegrar a los padres de familia el monto que hayan pagado en concepto de aumentos de matrículas o cuotas de escolaridad mensuales, en contravención a los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley”, Artículo 100A, de la Ley General de Educación, correspondiente al capítulo II “De las sanciones”, del Título VI “Régimen disciplinario aplicable a los centros privados de educación”.

Asimismo, dicha ley contempla en el literal F del artículo 98 que “Obligar a los alumnos o padres de familia a adquirir en la tienda escolar del centro educativo, útiles, vestuario, artículos y enseres que demande dicha institución”, constituye una falta grave, la cual será sancionada con una amonestación pública que podría ir desde los $571.43 a los $11,428 dólares.

Sin embargo, la funcionaria explicó que para que el Ministerio de Educación proceda a sancionar las irregularidades en el cobro por matrícula y cuotas escolares es necesaria la denuncia de los padres de familia, para ello la institución ha puesto a disposición los números 2592-2000 y 2281- 0274.

Ante el reporte de denuncias por incremento el costo de matrícula y cuotas escolares, así como la obligatoriedad de compra de libros, uniformes y pagos extras por uso de plataformas virtuales, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández, aseguró no tener conocimiento de al menos un centro educativo que esté cometiendo estas irregularidades.

“No se me ha reportado ninguno, y si hubiera, no estamos de acuerdo en que el padre de familia pague más de la colegiatura. Nosotros no estamos de acuerdo en que el padre de familia pague más de la colegiatura autorizada por el Ministerio de Educación”, puntualizó Hernández.

Sobre la exigencia en la compra de libros y uniformes, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador aseguró que si estos no son obligatorios “el padre de familia está en la voluntad de hacer el gasto o no hacerlo”, pero si el centro escolar le está obligando a hacerlo debe denunciarse pues “ese es un delito” y debe de “perseguirse por las instancias correspondientes”.

PRINCIPALES QUEJAS DE LOS PADRES

Entre las principales quejas de los padres está la exigencia de compra de libros nuevos a una librería en específico, impidiendo así poder comprar el material en otra librería a un menor precio, la compra del material de segunda mano (libros usados) y la reutilización de material educativo pasados de hermanos mayores a menores.

“Mi hijo mayor va a ir a sexto grado, el menor a quinto, pero ya me dijeron en el colegio que el libro que van usar en una materia debe ser nuevo. Yo pregunté si el niño podía usar el del hermano mayor y la profesora fue bien enojada cuando me dijo que no, que era orden de la dirección trabajar con material nuevo”, comentó Teresa Guzmán, cuyos hijos estudian en centro educativo privado del municipio de Panchimalco.

“No nos han cobrado extra por uso de plataformas virtuales, pero si lo hicieran igual creo que como padres denunciaríamos, porque el año pasado la profesar de mi niña estuvo a puro notas de voz de WhatsApp, solo para decirnos bajen las guías, resuelvan y entreguen en tal fecha. Nunca desarrolló una clase en línea. Mi cuñado hasta nos vino a dejar su laptop por si la niña tenía que conectarse a clases por videollamadas”, relató Esther Iraheta, cuya hija estudia en un colegio del municipio de San Martín.

PADRES DEBEN CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Días previos la Asociación de Colegios Privados de El Salvador enfatizó que no contemplaban la reducción de las cuotas de escolaridad, para este año escolar 2021, pese a la suspensión indefinida de la modalidad presencial de las actividades educativas y las peticiones de varios padres de familia para reducir dichos pagos en un 75% o 50%.

“En el colegio hay que tener condiciones para dar clases virtuales donde se deben implementar más recursos”, enfatizó Hernández, al hacer referencia al cobro de matrícula y cuotas escolares.

En tal sentido, la Ministra de Educación hizo el llamado a los padres de familia para cumplir también con sus obligaciones como consumidores de educación privada. Haciendo referencia al pago de matrícula y cuotas escolares.

“Como madre estoy consciente que debo pagar la matrícula y las cuotas, pero también ellos que cumplan con dar clases virtuales como se deben, no solo se pongan a mandar PDFs”, comentó Esther Iraheta, cuya hija estudia en un colegio del municipio de San Martín.

Sin embargo, la titular de Educación enfatizó que no pueden darse la obligatoriedad de compras y tampoco cobros impuestos por servicios, pues en el sistema de educación privada, todos aumento de cuotas o pagos debe aprobarse en asamblea de padres.