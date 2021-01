Mujer ebria cae del techo mientras intentaba grabar video para Tik Tok

La víctima intentó grabar un video para la red social Tik tok, sin embargo, debido a su estado de ebriedad no logró mantener el control y terminó deslizándose del techo.

Redacción |

De repente cae una llamada, me invitan a un pequeño campamento. Me bajo en una parada desconocida, un guía me conduce por un camino cuesta arriba.