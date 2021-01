Fiscal General dice que 35 alcaldías son investigadas por corrupción

El fiscal General de la República, Raúl Melara, aseguró esta mañana que más de 35 alcaldías están siendo investigadas por delitos relacionados a corrupción. Estas declaraciones las dio durante la entrevista en el programa “El Corre Corre, con Diana Verónica y Tony en el 105.3 FM – Punto 105.

“Estamos investigando y procesando la corrupción venga de donde venga”, enfatizó el fiscal Raúl Melara.

Según el Fiscal General, en el actual gobierno hay señalamientos de irregularidades en el uso de los fondos de la pandemia. “Si encontramos que hay cometimiento de delito lo vamos a procesar”, agregó el funcionario.

No obstante, aclaro que “Esto no es una película de Hollywood, las investigaciones deben hacerse de forma responsable. Cuando se tenga los indicios suficientes lo haremos (procesar a los culpables)”, dijo Melara sobre posibles casos de corrupción en el manejo de la pandemia en El Salvador.

Ante los cuestionamientos de algunos sectores del país, el Fiscal General de la República puntualizó que la institución actúa apegada a la ley.

“A mí no me pueden decir que la Fiscalía General de la República no actúa, estamos actuando y lo queremos hacer de manera eficiente. He procesado a quien he tenido que procesar y lo seguiré haciendo”, acotó el Fiscal General de la República, Raúl Melara.