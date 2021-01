Familias reubicadas en Marsella dicen no poder pagar todos los servicios

Desesperados y deprimidos. Así dijeron sentirse este vierenes algunas familias reubicadas en la residencial Marsella, ubicada en San Juan Opico, luego de perder sus casas por las tormentas del 2020. Tanto los residentes de la comunidad Nuevo Israel como de los Los Angelitos II aseguraron que no les alcanza el dinero para vivir en esa residencial donde fueron llevados por el gobierno.

“Nadie nos explicó que se iba a pagar aquí y allá. Son como siete impuestos los que hay que pagar y nosotros solo estábamos acostumbrados para pagar el agua y la luz, y con el sueldo que uno gana no vamos a tener ni para comprarle un pantalón a nuestros hijos… no se puede vivir así, yo ya estoy desesperado”, dijo uno de los hombres.

Una mujer explicó que ellos estaban acostumbrados a ganarse la vida en el campo, con trabajos agrícolas y oficios varios. Pero que ahí donde fueron trasladados se sienten imposibilitados para generar recursos económicos.

“Al principio me sentí bien porque bien bonitas las casas… pero yo vivo de la venta de mi leche, de todo lo que hacemos en nuestro pueblo. Y ya allá está bonito porque no les voy a decir que no, pero el problema es que no es la vida de nosotros. La vida de nosotros es vivir en el campo y estar en esas casitas nos sentimos bien deprimidos y enfermos”, expresó.

Otros de los habitantes aseguraron que eran marginados y discriminados por sus vecinos y los vigilantes privados de la residencial.

“Lo que nosotros pedimos es que nos reubiquen, porque, incluso, allá recibimos humillaciones, nos ven de menos, y los vigilantes solo andan encima diciéndonos que somos de cantón y que no vamos hacer lo que nosotros queremos, yo no entiendo a qué se refieren porque ahí nadie anda haciendo nada de lo normal. Las casas están bonitas y le agradecemos a la ministra, pero le vamos a agradecer mucho más si nos reubica en nuestro cantón”, dijo otra de las habitantes

En diciembre del año pasado el gobierno supuestamente entregó viviendas a las 252 familias que habían perdido sus casas por las lluvias.

La ministra de Vivienda dijo que la licitación para la compra de las viviendas no fue necesaria debido a que los beneficiarios pagarían por ellas.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya aseguró que el dinero había salido de un “sobrante” del Hospital El Salvador ($3.8 millones) y del Ministerio de Desarrollo Local ($1.7 millones).

Lo cierto es que muchas de las familias quieren ser reubicadas en lugares cercanos a donde vivían antes que las lluvias demolieran sus casas.