Encuentran cadáver de hombre en un predio baldío en Sonsonate

En horas de la mañana de este sábado 2 de enero, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en un predio baldío del municipio de San Antonio del Monte, en el departamento de Sonsonate.

Tras el reporte ciudadano, la Policía Nacional Civil se hizo presente en la zona para realizar la inspección en la zona y determinar las causas de la muerte de la víctima.

Según el reporte policial el cuerpo era de aspecto joven y solo vestía una camisa gris de franja azul, un calzoncillo; sus pies se encontraban descalzos.

Inicialmente se presumió que había muerto por ingesta de alcohol, pues según las personas que encontraron el cuerpo, el fallecido era conocido por ser ebrio recurrente. .

Sin embargo, esto fue descartado tras la revisión policial ya que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, por lo que la hipótesis es que le dieron varios golpes con objetos contundentes hasta darle muerte.

La víctima al no portar documentos no pudo ser identificada; así mismo, hasta el momento no se reporta la captura de sospechosos por este homicidio.