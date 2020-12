Sala ordena a Bukele reinstalar al expresidente del BCR

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al presidente Nayib Bukele que reinstale a Nicolás Alfredo Martínez en la plaza de técnico que desempeñaba en el Banco Central de Reserva (BCR).

En la admisión de la demanda de amparo los magistrados establecieron que debe volver a ocupar la plaza de senior financiero de la Gerencia de Operaciones Financieras del Banco Central.

La junta directiva del Banco, además, está obligada a pagarle los salarios caídos desde que fue despedido.

Martínez fue removido del cargo después de participar en una comisión de la Asamblea Legislativa y desmentir públicamente el discurso oficial del Gobierno en el que aseguraba que no había recibido “ni un centavo partido por la mitad” durante la cuarentena domiciliaria para frenar la propagación del coronavirus en El Salvador.

En una entrevista con El Diario de Hoy publicada el 23 de noviembre, el expresidente del BCR relató los detalles de su renuncia: “Yo fui (a la Asamblea Legislativa) el miércoles 16 de septiembre en la mañana. En la tarde me estaba hablando la asistente del secretario Conan Castro para que al día siguiente en la mañanita fuera a Casa Presidencial. Fui. Pregunté para qué me querían y no me pudieron explicar”.

Luego agregó: “Cuando llegué a Casa Presidencial, el secretario Conan me dijo que lamentaba pero el presidente de la República me pedía que abandonara el cargo. Le pregunté qué significaba eso. No, por favor, póngame la renuncia, me dijo. Ok, perfecto, le dije yo. Es que mire, me dijo, usted fue a la Asamblea y ya se le había dicho que no fuera. Le dije que dónde firmaba y eso fue todo”.

Martínez aseguró que días antes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la comisionada Carolina Recinos le pidieron que no fuera a la Asamblea.

“Por supuesto que no les hice caso. Era absurdo. Era ilegal. Era antiético. Era ilógico. Era en contra de la población salvadoreña”, dijo.

“Cuando acepté la presidencia del banco era porque conocía la ley del banco, yo entendía que el presidente de la República entendía la ley del BCR y que estaba nombrando a un presidente técnico y ético”, indicó.

El 14 de diciembre del año pasado Martínez fue nombrado como presidente del Banco en sustitución de Carlos Federico Paredes.

Martínez, tiene una licenciatura en Economía, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Además destacan la especialización en Matemáticas, Economía y Macroeconomía, a través de becas, en las universidades de Wisconsin, Estados, Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras.

Como parte de su historial laboral, Martínez se desempeñó como asistente económico para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre 1990 y 1991; también trabajó como especialista económico del Ministerio de Planificación, (1993 y 1994).