No hubo búsqueda de nuevos casos de VIH durante cuarentena por Covid-19

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta a la Pandemia por VIH, fecha clave para resaltar los esfuerzos que a nivel de país, los gobiernos, instituciones y organizaciones de sociedad civil realizan para fomentar la prevención y evitar nuevos casos de infección.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó el trabajo de prevención de VIH en el país, pues durante el periodo de cuarentena que duró del 11 de marzo al 20 de agosto, la atención a esta problemática de salud se detuvo prácticamente, reveló William Hernández, fundador y representante legal de Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos.

“Con la pandemia la búsqueda (de nuevos casos) se cerró. Se cerró todo aquello de servicio complementario de VIH; no había consultas, exámenes médicos, o seguimientos”, enfatizó Hernández.

Sin embargo, durante este tiempo a las personas se les siguió dando el medicamento. “Las personas estaban con recetas repetitivas que tenían que retirar mensualmente en los hospitales”, detalló Hernández, quien a la vez reveló las dificultades que esto representó para las personas que viven con VIH.

“Nos enfrentamos con la falta de transporte, la falta de un servicio de domicilio, pero en el camino las oenegés, en este caso Visión Propositiva, REDSAL y Entre Amigos diseñamos un mecanismo pequeño para la entrega a domicilio”, indicó Hernández.

Ante esta iniciativa en beneficio de las personas con VIH, por las restricciones de movilidad durante la cuarenta por pandemia de COVID-19, se sumó la colaboración del Ministerio de Salud y un agente cooperante.

“El esfuerzo pequeño que hicimos logró atender a un grupo entre 30 y 60 personas; luego con el apoyo del Ministerio de Salud y un cooperante de dicho ministerio se logró entregar a domicilio los medicamentos a un aproximado de 300 personas que viven con VIH”, enfatizó el representante legal de Asociación Entre Amigos.

William Hernández, quien desde 1994 trabaja en la prevención de VIH con Asociación Entre Amigos, reconoce que la cuarentena fue un reto para que las personas con VIH lograran tener acceso a sus medicamentos, y señala la importancia para prepararse en caso se repita una situación similar.

“Hemos atravesado como generación por una situación que no se vivía desde hace mucho tiempo, esto nos llama a generar mecanismos de respuesta rápida en situaciones de extrema emergencia, esto no se trató de un huracán, y estábamos completamente detenidos”, reiteró Hernández.

Asimismo, hizo un llamado a la población en general para que se sume al trabajo de prevención de nuevos casos de VIH en el país.

“La sociedad civil junto con el gobierno debe establecer protocolos de atención directos a las personas que dependen de medicamentos o servicios clínicos. No se vale que digamos estamos en pandemia, aquí el llamado a la sociedad civil para reinventarse y al Gobierno abrirse y escuchar la voz de sociedad civil, con su experiencia de calle, para garantizar que las personas que viven con VIH no dejen de recibir sus medicamentos”, puntualizó Hernández.

Mensualmente como organización detectan de 3 a 6 nuevos casos de VIH

Asociación Entre Amigos es una de las organizaciones que a nivel de país trabaja en la prevención de VIH, aunque se enfoca en hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras que en redes sociales trabaja los mensajes educativos para la población en general.

William Hernández comenta que entre las organizaciones que trabajan en prevención de VIH con poblaciones claves en el país se enlistan Orquídeas del Mar, la cual se enfoca en mujeres trabajadoras sexuales; Colectivo Alejandría, que aborda a mujeres transgénero; y Asociación Entre Amigos, que se enfoca en hombres que tienen sexo con otros hombres.

Paralelamente, las organizaciones REDSAL y Visión Propositiva trabajan en la continuación y adherencia al tratamiento para VIH con personas que ya tienen un diagnóstico positivo.

La realización de pruebas que permitan detectar infección por VIH es fundamental. En este sentido reveló que al año, Orquídeas del Mar debe aplicar 13 mil pruebas, Colectivo Alejandría entre 3 y 4 mil pruebas; mientras que Asociación Entre Amigos debe realizar 19 mil pruebas.

Según Hernández, mensualmente Asociación Entre Amigos tiene entre 3 y 6 personas identificadas reactivas nuevas, quienes posteriormente son enviadas a evaluación para ser confirmadas y de confirmarse el diagnóstico son conectadas al sistema de salud para que reciban la atención inmediata y oportuna.

“A la población que atendemos invitarle a que hagan uso de las unidades móviles para tener acceso a la prueba de VIH”, comentó Hernández quien dijo que a estas personas que tengan resultado reactivo van a ser vinculadas al sistema para que se haga la prueba de confirmación, si luego se confirma la infección por VIH, serán conectadas al sistema especializado en atención a personas viviendo con VIH para que inicien su tratamiento a la brevedad posible.

No obstante, el fundador de Asociación Entre Amigos, William Hernández, recordó que VIH no es sinónimo de muerte; pues ahora existen avances médicos que permiten a una persona con un diagnóstico confirmado poder continuar con su vida. “Es importante perder el miedo, este proceso es importante y solo lo vamos a enfrentar con sabiduría”, recalcó.

Este 2020 la conmemoración del Día Mundial de la Respuesta a la Pandemia de VIH/Sida es diferente. No hay caminatas, recitales o concentraciones en espacios públicos. Pero, esto no implica que la respuesta nacional a la pandemia por VIH no se haga.