Magistrado Wellman: “es lamentable que la PNC no da apoyo al TSE”

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Willman, se pronunció sobre lo ocurrido anoche en una sede del órgano colegiado, donde un grupo de militantes del partido Nuevas Ideas impidieron durante varias horas la salida de la sede principal empleados y magistrados del TSE como medida de presión para intentar obligarlos a inscribir a sus candidatos.

Durante una entrevista en Radio YSKL el funcionario aprovechó para denunciar lo ocurrido.

“Es lamentable que la PNC no da apoyo al TSE tenemos un enlace con el comisionado Romero, una persona muy accesible, pero parece ser que no le obedecen o no le prestan la colaboración necesaria para mantener el orden en esta materia”, lamentó el magistrado Wellman.

Sobre los hechos, el funcionario del ente electoral comentó: “Se nos encerró, ya vieron ustedes que pusieron candados en el portón de la entrada principal de la casa sede del órgano colegiado, incluso no dejaron salir algunos periodistas de medio nacionales que habían llegado a entrevistar, no los dejaron salir, había una instrucción de alguien de afuera que daba la orden, ellos no salen.

Ante el hecho, el magistrado mencionó que el TSE podría denunciar formalmente el hecho ante la Fiscalía General de la República, pero de igual forma el Fiscal General puede actuar de oficio.

“Fue algo que da pena porque a estas alturas de nuestra incipiente democracia, casi a 30 años de los acuerdos de paz, venir nuevamente a traer este tipo de problemas, este tipo de controversias no trae nada sano para el país. Si podría caber una denuncia de parte del tribunal a la Fiscalía, aunque sabemos que el señor fiscal general está enterado, puede hacerlo de oficio, si queremos parar este tipo de situaciones a que no lleguen a un nivel más grande, debe actuarse a tiempo”, enfatizó Wellman.