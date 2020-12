Las confesiones del hombre que atacó con una piedra a su expareja

El exmilitar identificado como Gerardo Álvarez, de 28 años de edad, quien se encuentra detenido por golpear con una piedra a su expareja en la cabeza, relató a los medios de comunicación por qué cometió esa agresión.

“La verdad es que yo andaba tomado… andaba bien tomado. El día anterior estaba tomando con un amigo, y me dice mi amigo: ¡Hey! vamos a un lugar de esos. Fuimos y la verdad que al siguiente día me dice, vamos allá mismo (otra vez); y fuimos a consumir bebidas embriagantes”, comentó el detenido.

Sin embargo, el exmilitar confesó que al consumo de bebidas alcohólicas se sumó el uso de drogas.

“Igual ahí hice consumo de marihuana y cocaína. Ahí me perdí y no me di cuenta del acto que yo estaba haciendo (el ataque a su exesposa)”, admitió Álvarez.

Luego de esto, a las 5:30 p.m. del 1 de diciembre, ocurrió el ataque de Gerardo Álvarez hacia Guadalupe Martínez. Este habría llegado hasta la casa de su expareja, ubicada en la colonia Altos de Guadalupe, del municipio de Alegría, en el departamento de Usulután.

Tras discutir en la vía pública comenzó a golpearla con una piedra en la cabeza. Varias personas presenciaron el hecho sin intervenir, el acto fue grabado en un video que circulo en redes sociales despertando la indignación social.

Tras el ataque la mujer quedó estado crítico y actualmente se encuentra siendo atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Pedro de Usulután.

Gerardo admitió que salió huyendo de la escena del delito, pero señaló que no era consciente de sus actos.

“Vine a reflexionar como a las 10 de la noche, ahí fue donde me mostraron el video, no lo hice en mis cinco sentidos, me siento arrepentido pero el daño ya está hecho”, aseguró ante los medios de comunicación.

“Solo nos habíamos dejado tres veces, pero con ella mensajeábamos y hablamos todo, le depositaba el dinero, no sé qué me paso”, aseguró el exmilitar.

Sin embargo, la jefa de la subdelegación de la PNC de Ciudad Mujer de Usulután, subinspectora Adela Portillo, informó que el detenido “tenía antecedentes por hechos reiterados de violencia”.

“Álvarez Garay, posee antecedentes delincuenciales por los delitos de lesiones en el año 2015, amenazas en el 2018 y desobediencia a mandato judicial en el presente año”, señala la PNC en su página oficial en la red social Facebook.