Escobar Alas lamenta falta de disposición jurídica para enfrentar pandemia

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, lamentó este domingo que todavía no se tenga una disposición jurídica para enfrentar la pandemia de Covid-19 en El Salvador.

Escobar Alas llamó a los tres poderes del Estado a entablar un diálogo sincero para poder enfrentar la pandemia de coronavirus y evitar que haya más casos en el país.

La Iglesia Católica teme que la Covid-19 amenace con una cantidad incontrolada de enfermos que no puedan ser atendidos.

“Nosotros lamentamos mucho este conflicto entre los distintos poderes del Estado. Los tres poderes del Estado están enfrentados, en un conflicto tal que el pueblo quedó abandonado. Qué triste cuando tiene que ser todo lo contrario: los tres poderes del Estado tienen que estar en armonía, trabajando en beneficio del pueblo”, expresó Escobar Alas.

Lea también: Sigue aumentando cifra de nuevos casos de Covid-19 en El Salvador

“Es muy lamentable que no haya ninguna disposición jurídica de parte del Estado para hacer frente a esta situación (pandemia). Pues por la falta de diálogo y el ataque mutuo entre los tres poderes del Estado, les es muy difícil legislar para resguardar la salud de los ciudadanos”, agregó el arzobispo de San Salvador.

Escobar Alas resintió que como Iglesia Católica han señalado en reiteradas ocasiones este conflicto, pero que a la fecha todavía no se tengan acuerdos en beneficio de la población.

“No hay leyes, pareciera que no se puede buscar ninguna ley como están las circunstancias, porque ya el conflicto es demasiado. Qué lástima, qué triste, pero nosotros no nos quedamos allí señalando esta situación, ya la señalamos muchas veces, y a lo mejor ya no se puede hacer nada ya en ese caso.

Por otra parte, el religioso instó a la población a que siga todas las medidas de bioseguridad para evitar que la enfermedad se siga propagando en el país.

Casos de Covid-19 siguen aumentando

El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que el país sumó ayer 281 nuevos casos positivos a Covid-19.

Debido a este incremento, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de los salvadoreños cabinas para realizar las pruebas PCR.

Desde el jueves 17 de diciembre, el Minsal implemento una campaña de toma de pruebas PCR para detectar nuevos casos de Covid-19 en el Gran San Salvador. Las cabinas de toma de prueba fueron ubicadas en varios puntos estratégicos.

Piden unirse para enfrentar pandemia

El pasado 18 de diciembre, el presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Erick Salguero, hizo un llamado a la unidad entre el Ejecutivo y los diferentes alcaldes del país para hacer frente al aumento de casos positivos a Covid-19 que actualmente registra El Salvador.

“Estamos preocupados por un rebrote de Covid-19 en nuestro país”, enfatizó Salguero; quien recordó que “los verdaderos actores en todo el país han sido los médicos en primera línea y personal de salud en coordinación con nuestros alcaldes”.

El presidente de ARENA reconoció que el Gobierno central no puede combatir el virus sólo, y que los gobiernos locales no pueden seguir trabajando sin recursos. “Por eso es importante que como partido llevemos un mensaje claro a todo el país: -el Covid-19 lo detenemos unidos-“, reiteró.