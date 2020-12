Arriaza Chicas: No he hecho nada malo…órdenes ilegales no cumplo

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, acudió este día al Tribunal Quinto de Paz de San Salvador, donde le sigue un proceso judicial en su contra por el delito de incumplimiento de deberes.

“Yo soy un policía constitucional respetuoso de la Constitución, de las leyes y con estricto apego al respeto de los derechos humanos”, señaló el director de la PNC a la salida del referido tribunal.

Arriaza Chicas dijo que por el momento no puede decir si la acusación en su contra es legal o ilegal, ya que este proceso se resolverá el próximo martes 22 a las 10:00 de la mañana.

“Lo único que yo pido es que haya un juicio justo, un juicio imparcial, un juicio objetivo, que no sea político, como lo pudimos ver en la Asamblea Legislativa. Yo soy una persona muy respetuosa de las leyes y una persona que ha trabajado por este pueblo y no de espaldas como otros lo hacen, si no que de cara y de frente al servicio de la población salvadoreña”, recriminó arriaza Chicas frente a los medios de comunicación.

Además, enfatizó en que el Plan Control Territorial “le ha molestado a muchos”. Agregó que seguirá todo el proceso judicial. “No tengo temor, porque no he hecho nada malo”, dijo.

“Yo órdenes ilegales no cumplo. La órdenes tienen que estar revestidas de las formalidades legales, no órdenes ilegales”, reiteró el funcionario.

Fiscalía presentó acusación contra director PNC

El pasado 15 de diciembre, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra el director de la Policía. La acusación fue recibida por el Tribunal Quinto de Paz de San Salvador, en San Salvador.

El exviceministro de Seguridad es acusado de desobediencia de particulares. En el requerimiento fiscal los investigadores señalaron que el funcionario de la presidencia de Bukele se negó a obedecer la orden de la Asamblea de llevar por la fuerza al ministro de Hacienda.

En esos días los diputados también pidieron al director de la PNC llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud, que también se resistió a llegar a la Asamblea a responder preguntas relacionadas con la pandemia de coronavirus.