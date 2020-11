UES dejaría a estudiantes sin derecho a evaluación final de ciclo

Muchos estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) estarían perdiendo su derecho a evaluación final de ciclo si la Alma Mater aplica el artículo 147 del Reglamento de la Gestión Académico Administrativo de dicha institución.

El artículo en mención estipula que “el estudiante para tener derecho a las evaluaciones en cada unidad de aprendizaje, deberá tener una asistencia a las actividades académicas mayor o igual al 75%”.

Anoche la UES compartió en sus redes sociales un aviso en el cual informaban que todo estudiante deberá de tener en cuenta el artículo 147, para el desarrollo de las evaluaciones de las asignaturas cursadas en este ciclo 2.

Ante el anuncio el descontento estudiantil se hizo notar a través de comentarios que mostraban sorpresa, indignación, molestia y repudio por tal decisión, la cual catalogan como injusta e irracional considerando que el ciclo 2 se realizó en la modalidad virtual en todas las carreras universitarias.

“Claro, díganle eso a la gente que ni Internet tienen en sus casas, a la gente que no tiene luz ni tampoco un teléfono inteligente, y mucho menos una PC (computadora)”, mencionó una estudiante indignada por la decisión de la UES.

“Estaría bien si es presencial, pero la circunstancias ahora son diferentes, por ejemplo no todos cuenta con recurso de Internet residencial, y menos en este momento que por la pandemia se han perdido muchos empleos, me incluyo en esto, no todos podemos tener los mismos recursos”, agregó otra estudiante universitaria.

Desde el 13 de marzo que se suspendieron las clases presenciales en el país, debido a la pandemia de COVID-19, la continuidad académica se tuvo que implementar en la modalidad a distancia en línea en todos los niveles educativos incluyendo el superior.

Este cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje trajo retos tanto para estudiantes y docentes. Mientras que en el ciclo I-2020 se mantuvieron los grupos y horarios inscritos, para el ciclo II-2020 las diferentes facultades hicieron ajustes para “optimizar” la enseñanza”.

Estos cambios fueron rechazados por los estudiantes desde inicio del ciclo por no considerar sus realidades entre estas la laboral y la falta de acceso a Internet, entre otras tecnologías.

“Algunos desde un principio optamos por estudiar en la tarde, porque trabajamos en la mañana, pero se les ocurrió dejar solo el horario matutino, jodiéndonos la asistencia. Y lo peor aún, para clases mediocres, entiendo que no todos los docentes son maestros en informática, pero al final los jodidos somos los alumnos, no los docentes”, comentó molesto un estudiante en la publicación de la UES.

Ante esta situación la comunidad estudiantil hace un llamado a la ministra Carla Hananía de Varela, para que el Ministerio de Educación pueda velar por los derechos de los estudiantes universitarios que por trabajo o falta de recursos no pudieron completar la asistencia mínima requerida en tal artículo, que como comentaron los denunciantes está diseñado para la enseñanza en modalidad presencial, la cual incluye el paso de lista de asistencia.

La publicación original de la UES puede verse aquí AVISO