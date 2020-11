Suspenden carnavalitos privados en bares y restaurantes de San Miguel

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, reiteró esta mañana que la comuna ha tomado la decisión de suspender cualquier actividad del tipo carnaval por la pandemia de COVID-19.

El anuncio se da luego que recientemente en redes sociales se promocionaran algunos carnavalitos privados que, algunos negocios, realizarían tras la cancelación del tradicional gran carnaval, como parte de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Paz.

Según Pereira, la decisión responde al objetivo de cuidar la salud de los migueleños. Pues, señaló que “(este) es un momento de estar resguardando y tomando las medidas sanitarias (para evitar un contagio de COVID-19)”.

“Esas fiestas privadas no están autorizadas por y mandaremos una nota al Ministro de Salud para que no de permisos, por respeto a las víctimas. Evitemos las aglomeraciones, no es fácil estar enfrentando una pandemia, pido comprensión a los empresarios”, dijo Pereira.

Hasta la fecha el sitio covid19.gob.sv registra un total de 4145 casos confirmados en el departamento de San Miguel.

De este total, según cifras oficiales, 3246 corresponden al municipio de San Miguel, en el cual se llevarían a cabo estos carnavalitos privados.

La decisión de suspender estas fiestas privadas fue tomada en consideración que, “en un carnavalito privado no sabemos cuántas personas asintomáticas pueden estar presente”, enfatizó el edil migueleño.

“No siempre van andar con la mascarilla, en algún momento se la van a quitar y eso va ocasionar serios problemas”, puntualizó el alcalde Miguel Pereira, al hacer referencia al riesgo de contagios de COVID-19.