Fiscalía quita a René Figueroa tres lujosas casas en Santa Tecla

La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de extinción de dominio contra tres propiedades propiedad de René Mario Figueroa, exministro de Seguridad, que se presume las compró con dinero robado al Estado.

Dos de las lujosas casas están en la Residencial Palmira, en Santa Tecla, más una que está en Vía del Mar, en Nuevo Cuscatlán.

También le fue quitada una casa ubicada en Concepción de Ataco, en Ahuachapán.

Las propiedades están valoradas en 645 mil dólares.

A ellas se suman otras siete propiedades que ya están en manos del Consejo de Administración de Bienes (CONAB).

En propiedades la Fiscalía ha quitado al exministro de la presidencia de Elías Antonio Saca González hasta 1 millón 558 mil dólares.

El 2 de octubre de 2019 Figueroa fue detenido para ser acusado de lavado de dinero y activos.

El 18 de julio la Fiscalía demandó por presunto enriquecimiento ilícito a Figueroa y a su esposa Cecilia Coronado Alvarenga de Figueroa. La demanda fue presentada en la Cámara de Segunda Instancia de Santa Tecla.

Los investigadores encontraron 18 hallazgos de irregularidades en su patrimonio y en el de su familia: depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito, compras de vehículos e inmuebles con dinero cuyo origen es desconocido.

Las irregularidades sumaron 1 millón 28 mil 974 dólares de los cuales 871 mil dólares fueron atribuidos a Figueroa y 157 mil 333 a su esposa.

El 9 de abril de 2019 los 15 magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron mandarlo a juicio civil porque fue incapaz de justificar el crecimiento de su patrimonio. En declaraciones a la prensa nacional uno de los magistrados dijo: “Sobre algunas cosas no refutó y no presentó pruebas, solo dio simples explicaciones. Eso hizo que no se justificaran las irregularidades”.

El exfuncionario de la presidencia Saca no pudo justificar el origen de 300 mil dólares que fueron encontrados en su patrimonio. Ese incremento se registró entre 2004 y 2009, mientras se desempeñó en el Estado.