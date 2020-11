Expresidente del BCR critica y tilda de incorrecto a Nayib Bukele

Nicolás Martínez, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), tildó de incorrecto al presidente de la República, Nayib Bukele, quien lo despidió luego que este fuera a la Asamblea Legislativa a decir que el gobierno había contado con casi 3 mil dólares para la emergencia del Covid-19.

Bukele había dicho en distintas ocasiones que no había recibido ni un centavo para atender la pandemia del coronavirus. Pero el presidente del BCR lo desmintió y eso le costó su cargo.

En una entrevista con El Diario de Hoy, el expresidente del BCR relató los detalles de su renuncia: “Yo fui (a la Asamblea Legislativa) el miércoles 16 de septiembre en la mañana. En la tarde me estaba hablando la asistente del secretario Conan Castro para que al día siguiente en la mañanita fuera a Casa Presidencial. Fui. Pregunté para qué me querían y no me pudieron explicar”.

Luego agregó: “Cuando llegué a Casa Presidencial, el secretario Conan me dijo que lamentaba pero el presidente de la República me pedía que abandonara el cargo. Le pregunté qué significaba eso. No, por favor, póngame la renuncia, me dijo. Ok, perfecto, le dije yo. Es que mire, me dijo, usted fue a la Asamblea y ya se le había dicho que no fuera. Le dije que dónde firmaba y eso fue todo”.

Martínez aseguró que días antes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la comisionada Carolina Recinos le pidieron que no fuera a la Asamblea Legislativa.

“Por supuesto que no les hice caso. Era absurdo. Era ilegal. Era antiético. Era ilógico. Era en contra de la población salvadoreña”, dijo.

“Cuando acepté la presidencia del banco era porque conocía la ley del banco, yo entendía que el presidente de la República entendía la ley del BCR y que estaba nombrando a un presidente técnico y ético”, indicó.

