Denuncian condiciones de riesgo a contagios COVID-19 en el Órgano Judicial

Esta mañana el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) demandó a la Corte Suprema de Justicia garantizar las medidas de protección del personal de la institución para prevenir contagios de COVID-19, debido a un repunte en los casos confirmados en el personal de dicha institución.

Según el SITTOJ, el Tribunal 2do de Sentencia de San Salvador tuvo que ser cerrado luego que todos sus empleados dieran positivo a contagio de COVID-19.

Ante el hecho el secretario del SITTOJ, Roswal Solórzano, exigió a la Corte Suprema de Justicia más atención a las condiciones laborales bajo la cual el personal debe cumplir sus actividades.

“Hay un montón de jueces que tienen a la fuerza obligados a los trabajadores en su totalidad en espacios pequeños, espacios reducidos, no importando que se puedan contagiar, porque ni siquiera tienen las medidas de bioseguridad que se han indicado, por lo menos los 2 metros de distancia, no les importa, porque ellos lo que quieren es ejercer el poder que el mismo puedo les ha conferido, no les importa causar grave daño a los trabajadores”, denunció Solórzano.

El representante sindical no dudo en señalar responsabilidad ante posibles complicaciones que el persona pueda sufrir a causa del contagio de COVID-19. “Desde ya responsabilizamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia y todos sus magistrados, y a todos los jueces de la republica que están cometiendo abusos contra los trabajadores de la muerte de cualquiera de nuestros compañeros”, puntualizó Solórzano.

Para el secretario del SITTOJ “ya basta de seguir con esta inoperancia e incapacidad”; y ante posibles consecuencias por sus denuncias enfatizó: “sigan con los procesos de destitución en contra nuestra si les da la gana, pero no van a callar nuestra voz, porque nuestra voz es para denunciar injusticias”.

Sobre las condiciones en las que el personal del Órgano Judicial cumple sus actividades laborales, el secretario del SITTOJ aseguró que “aquí se administra justicia de la puerta hacia afuera, pero de la puerta hacia adentro son los más injustos los más ingratos, los jueces piensan que aquí es su finca personal donde pueden hacer lo que quieran con los trabajadores. Nuestra voz es para denunciar las injusticias”.