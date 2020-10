Fiscalía ordena a PNC garantizar libre circulación ante bloqueos de ASTRAM

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este miércoles dos órdenes al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para que garantice la libre circulación de vehículos y personas en los lugares que sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) han bloqueado.

La FGR indicó que desde el pasado lunes tuvieron conocimiento que “diversos grupos de personas que se identifican como sindicalistas de ASTRAM” han bloqueado la Calle 5 de Noviembre y la autopista hacia Comalapa con el pretexto de exigir el cumplimiento de obligaciones económicas por parte de la alcaldía de San Salvador.

“Tomando en consideración y debido a que en el presente caso, ante una probable obstaculización de hacer efectiva la disposición final de la basura recolectada, podría implicar no solo la lesion al bien jurídico de los circulantes sino también se pondría en peligro la salud de los grupos poblacionales de interés, lo que constituiría una transgreción a la ley”, dice el comunicado de la Fiscalía.

Acusación

El pasado lunes, el jefe de la Delegación Policial de San Salvador Norte, comisionado Víctor Manuel Herrera, fue acusado por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública.

El pasado 4 de octubre, el fiscal general, Raúl Melara, publicó en sus redes sociales un documento en el que pedía a la Policía Nacional Civil (PNC) desalojar a los sindicalistas que estaban bloqueando la entrada al relleno sanitario de Nejapa.

Abajo del documento, Melara escribió: “No cumplirla hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.

La nota, o direccionamiento funcional como es conocido administrativamente el documento, contenía la orden de la Fiscalía General de la República (FGR) para desalojar a los sindicalistas.

“Se logró esclarecer que el cierre fue sistemático y selectivo, dado que éste estaba dirigido únicamente a los camiones de la alcaldía municipal de San Salvador. También se constató que hubo presencia policial durante todos los días de cierre, pero no existió ninguna acción para habilitar el paso vehicular”, dice el informe fiscal.

Luego agrega: “La Fiscalía acredita así la omisión y pasividad del imputado, comisionado Víctor Herrera, al no haber girado las debidas instrucciones para la habilitación total del paso vehicular, pues no tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia”.

El requerimiento fue presentado al Juzgado de Paz de Nejapa.

A criterio de la FGR, los sindicalistas estaban incurriendo en el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación por el que, en un eventual proceso penal, pueden ser condenados a entre cuatro a doce años de cárcel.

La orden publicada por el fiscal general en sus redes estaba dirigida a Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC. Un par de horas después, el jefe policial contestó al fiscal general que pedía “profesionalismo, responsabilidad y buenas intenciones” y que el propósito es provocar afectaciones políticas.

El director de la PNC contestó en sus cuentas de redes sociales citando un video de Grupo Mega Visión y atribuyendo al director del CAM de haber trasladado los camiones con basura a Nejapa para “montar un show”.

Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) mantuvieron bloqueado el acceso principal al relleno sanitario de Nejapa para evitar que los camiones recolectores de basura pudieran entrar a descargar los desechos sólidos que recogieron en los últimos días en San Salvador.

Desalojaron el lugar luego que el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenara el desalojo.