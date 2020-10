FGR investiga a ministro de Hacienda por impago salarios de empleados legislativos

El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró la tarde de este jueves que ha iniciado una investigación en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por posible incumplimiento de deberes y otros delitos.

“Esta madrugada recibimos un aviso de parte de la Asamblea Legislativa para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos, entre ellos, incumplimiento de deberes y otros por parte del ministro de Hacienda al no depositar el salario para los empleados de ese órgano de Estado”, dijo.

Luego agregó: “Lo que corresponde en este momento como Fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones y ver lo que estas arrojan… Si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar estaríamos en un eventual proceso de antejucio que sería presentado a la Asamblea Legislativa”.

Zelaya llegó la tarde del miércoles a la Asamblea Legislativa para presentar el Presupuesto General de la Nación para el año 2021. A su lado iba el secretario Privado, Ernesto Castro.

En la entrada, un grupo de empleados legislativos interceptaron a ambos funcionarios y les reclamaron por no depositar el dinero de sus salarios.

“Nosotros entendemos que ustedes son trabajadores, igual que todos los trabajadores del Estado, pero, mientras los señores diputados no liberen los préstamos, yo sigo sin poder restituir los ingresos”, dijo Zelaya.

Es decir, el funcionario condicionó el pago de los salarios a la aprobación de créditos por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa.

El funcionario reiteró que la falta de fondos era el motivo del impago. Prometió hablar con el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, para separar las planillas: los empleados por un lado y los asesores y diputados por otro.

El objetivo, explicó, es establecer prioridades.

“Asesores y diputados vamos a tener que esperar que llegue la recaudación adecuada. También ellos (los diputados) tienen la solución, porque yo no les puedo pagar, no es porque no quiera, sino porque no tengo ingresos para pagarles”, indicó.

Cuando uno de los trabajadores legislativos le recordó que el gobierno no necesitaba de más préstamos para pagarles sus salarios, pues ese dinero ya estaba aprobado en el presupuesto de este año, el ministro no supo dar una respuesta.

Fue entonces que el secretario Privado tomó la palabra y dijo: “Usted debe de entender que la recaudación ha caído”.

Este miércoles, el Sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del presidente Nayib Bukele y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante el impago de salarios de 2,200 trabajadores.