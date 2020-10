Nayib Bukele es un chantajista. Así cataloga al presidente de la República el más reciente editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el cual critica la posición del Ejecutivo por negarse a pagar los salarios de los empleados de la Asamblea Legislativa.

“Es difícil creer que el Gobierno no tenga dinero. Hay varias razones para pensar que esta es una maniobra más. Primero, porque el chantaje es una de las estrategias preferidas de Nayib Bukele para lograr sus objetivos”, señala la UCA.

Luego recuerda los sucesos del pasado 9 de febrero, cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa porque los diputados se negaban a autorizar la negociación de un crédito para seguridad.

“El mismo presidente amenazó en mayo pasado con no pagar los salarios a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no le aprobaban una cuarentena estricta de 15 días”, agrega.

Además, la UCA considera que es falso que el gobierno carezca de fondos para pagar salarios, pues en los últimos meses “ha contratado a decenas de periodistas y comprado equipos para montar sus propios medios de comunicación”.

“Si hubiese falta de liquidez en las finanzas públicas, el Gobierno debería dar ejemplo rebajando o reteniendo los salarios de sus funcionarios de más alto nivel”.

La Universidad agrega que el Ejecutivo se ha rehusado a rendir cuentas “de los cientos de millones de dólares que ha gastado en la pandemia” y “al condicionar el pago de salarios a la aprobación de más préstamos seguiría en el camino de la opacidad y del secretismo que lo caracterizan”.

“Ante esta explicación, hay dos posibilidades. La primera, que sea verdad que no tiene recursos; y la segunda, que se trata de una venganza o un chantaje contra el primer órgano del Estado. En todo caso, la situación no habla nada bien de la actual administración. Si es cierto que no tiene fondos, entonces el país está mucho peor de lo que se dice y las finanzas públicas han colapsado”.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró la tarde de este jueves que ha iniciado una investigación en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por posible incumplimiento de deberes y otros delitos.

“Esta madrugada recibimos un aviso de parte de la Asamblea Legislativa para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos, entre ellos, incumplimiento de deberes y otros por parte del ministro de Hacienda al no depositar el salario para los empleados de ese órgano de Estado”, dijo.

Luego agregó: “Lo que corresponde en este momento como Fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones y ver lo que estas arrojan… Si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar estaríamos en un eventual proceso de antejucio que sería presentado a la Asamblea Legislativa”.