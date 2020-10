COMURES no descarta nuevas acciones y recursos legales para exigir pago FODES

El director ejecutivo de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), Carlos Pinto, dijo este jueves que no descartan nuevas medidas de presión y recursos legales para que el Gobierno para que cancele los cinco meses de deuda, o parte de estos, en concepto de FODES.

El Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) representa un aporte económico que el Ejecutivo entrega a las alcaldías, el cual las comunas usan en cierto porcentaje para pago de salarios y para obras en sus municipios.

En total, se adeudan “aproximadamente $160 millones”, lo cual equivale a cinco meses, según los números que maneja Pinto. A eso se suman “$75 millones de un crédito que ya es Ley de la República y está en la banca nacional”.

Pinto se refiere a la falta del desembolso del crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado en la Asamblea Legislativa, del cual $75 millones corresponden a las alcaldías.

Ante esto, el panorama económico de las comunas es complicado y por ello habrá más medidas de presión: “Ya hay una denuncia en la Fiscalía, tanto para el FODES como los $75 millones que no han sido entregados a las municipalidades crédito BID). Se está analizando un trabajo con la Sala de lo Constitucional, si es un recurso de inconstitucionalidad o de amparo (el que debe presentarse), para agotar todas las instancias legales”.

Asimismo, Pinto señaló que además de los recursos legales, las acciones como protestas en las calles pueden mantenerse: “La otra parte simultánea, que esperamos que no hubiera necesidad de continuar haciendo, (son) marchas, señalamientos pacíficos, pero tendrían que analizarse las dos acciones, la legal, institucional, y la de hecho“.

Crisis

De acuerdo con el director ejecutivo de COMURES, “si la semana pasada hablábamos de un promedio de 75 municipalidades emproblemadas, hoy ese número ha subido considerablemente, las deudas de salarios principalmente y de obras paralizada continúan y el problema sigue”.

Los cálculos de COMURES sobre las alcaldías emproblemadas ronda entre las 100 y 120, las cuales tienen atrasos de hasta tres meses de salarios o que tienen problemas con los dueños de los rellenos sanitarios en donde se procesa la basura que recogen en sus territorios.

“Cada día será más preocupante… Hay gasolineras que ya no están dando créditos“, ejemplificó.

Falta de comunicación

Pinto también explicó que otra de las dificultades es la comunicación con el Ejecutivo.

“La última reunión que sostuvimos fue con el ministro de Hacienda, el 2 de septiembre, lo único que nos planteó fue que le ayudáramos con los créditos. Le preguntamos si realmente ya no hay financiamiento, si piensa que ya no se va a financiar el FODES con los ingresos corrientes del presupuesto, no tuvimos respuesta”, destacó.

Y añadió que “le preguntamos con qué crédito se va a financiar el FODES, si esta situación fuera así, dijo que no nos podía responder. Si uno quiere intermediar en la situación entre el Ejecutivo y la Asamblea, necesitar tener información”.

Hasta ahora dijo que no han podido reunirse con el presidente de la República, pese a que el lunes pasado una representación de alcaldes llegó a Casa Presidencial. Solamente pudieron dejar una solicitud de reunión con el mandatario Nayib Bukele, según comentó Pinto.

El 10 de octubre pasado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, convocó a una reunión para presuntamente discutir el tema del financiamiento de FODES, aunque no hubo representación de COMURES, pese a que, según el funcionario, se pidió la presencia de la presidenta de la corporación, Milagro Navas.