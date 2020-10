Candidatos no partidarios también podrán postularse para concejales

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó las candidaturas no partidarias para los concejos municipales en sentencia divulgada esta tarde en sus cuentas de redes sociales.

La sentencia responde a la demanda de inconstitucionalidad que presentaron los ciudadanos Eduardo Salvador Escobar Castillo, José́ Ramón Villalta, René Landaverde Hernández, Karla Lucía Sánchez, José́ Matilde Sigarán Navarrete, Nancy Patricia Portillo Portillo y José́ Ernesto Guevara Hernández.

En la demanda los ciudadanos pidieron a los magistrados declarar ilegal el artículo 165 del Código Electoral con sus literales “c” y “d” en los que fueron establecidos como requisitos para inscribirse como candidato a concejal en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentar certificaciones y afiliaciones a partidos políticos para postularse.

Los demandantes alegaron que para los ciudadanos que pretenden postularse a esos cargos de elección popular es imposible presentar constancias o afiliaciones de ese tipo porque no las tienen perjudicándoles al ponerlos en desventaja frente a los candidatos de los partidos.

Señalaron, además, que en ningún artículo la Constitución establece como requisito pertenecer a un partidos para optar a concejal, contrario a cuando se trata de un candidato a presidente de la República.

También advirtieron que la pertenencia a un partido, bajo ningún punto de vista, implica estar revestido de ventajas comparados con los ciudadanos que no son militantes.

“impide que las personas que no sean miembros de partidos políticos se postulen a cargos municipales de elección popular —alcalde, síndico, regidores propietarios y suplentes—, lo cual significa que el legislador les pondera como aptos partiendo de su militancia partidaria y no sus méritos”, expusieron en la demanda los ciudadanos.

En el proceso la Asamblea Legislativa respondió que no hay trato desigual porque no establece requisitos previos para poder ser concejal ni supone una “precalificación de los méritos de los candidatos”. Tampoco establece diferencias por razones económicas, políticas o sociales pues “los ciudadanos que cumplan con los requisitos, independientemente de su situación social o económica, o su ideología política, pueden participar o postularse libremente a un cargo de elección popular”.

Alegó, además, que es peligroso para el sistema democrático porque a través de este tipo de candidaturas se infiltraron en las esferas del poder representantes de sectores de poder económica o del crimen organizado o simplemente personas que con dinero e influencia mediática quieren acceder a cuotas de poder; los partidos, por el contrario, ofrecen una plataforma ideológica-programática a los ciudadanos y es a través de ella que pueden ser controlados.

Los magistrados no declararon inconstitucional el artículo 165 ni sus literales pero sí aclararon que ese requisito solo puede ser exigido a los candidatos a concejal propuestos por los partidos mientras no puede ser exigido a los candidatos no partidarios.

“Para optar a cualquier cargo electivo en un concejo municipal, los ciudadanos también pueden postularse como candidatos independientes, es decir, sin la mediación de partidos políticos o coalición de partidos alguna —acompañados de su respectiva planilla—, con el apoyo o no de movimientos colectivos”, puede leerse en la sentencia.