Asamblea demanda a ministro de Hacienda por impago de salarios de empleados

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo este lunes que ya se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante el impago de salarios de los empleados legislativos.

“(La negativa de pagar salarios) no es producto de falta de ingresos, esto es un plan preparado y de alguna manera impulsado por el ministro de Hacienda”, afirmó esta mañana el diputado, añadiendo que ya se interpuso “una demanda por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes” contra Zelaya.

En una entrevista con el programa televisivo Focos TV, Ponce especificó que “en el transcurso de la tarde (del sábado) interpusimos una denuncia con nombre y apellido contra el ministro y su equipo”.

La demanda va firmada por el apoderado legal de la Asamblea, Juan Gilberto Contreras, y se basa en el artículo 320 del Código Penal, en donde se contempla el delito de actos arbitrarios, y el artículo 321, que tipifica el de incumplimiento de deberes.

Para que se dé un proceso penal en contra del ministro, Ponce explicó que primero debe desaforarse al titular de Hacienda. “Nadie por mucho poder que tenga, ni ninguna potestad que tenga, puede atropellar la ley”, agregó en Focos TV.

Respecto a este impasse con las autoridades gubernamentales, en torno a $3.5 millones que debe transferir Hacienda a los empleados legislativos, Ponce dijo hoy en la entrevista Frente a Frente que “hay una sanción (del Gobierno contra la Asamblea) y eso es lo que hemos podido leer entre líneas. El ministro no está solo en la decisión, no se la está jugando solo. Pusimos un aviso a la Fiscalía (la semana pasada)”.

Lea también: Asamblea denuncia “extorsión” del Gobierno al no pagar salarios.

Asimismo, Ponce manifestó que no es cierto que haya un problema de ingresos en el Estado para justificar el impago, que ya suma 15 días.

“El país recibe ingresos todos los días, en días normales, de lunes a viernes, el equivalente a 10 millones de dólares, no es problema de ingresos, es una situación de caprichos“, expresó.

También explicó que “sería cometer una ilegalidad si accedo a lo que el ministro de Hacienda está pidiendo”, en referencia a los pagos parciales que Hacienda quiere realizar, priorizando a empleados administrativos, asesores y otros trabajadores, dejando de último a los diputados.

En el mismo espacio de entrevistas, la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, dijo que ya hay fondos para comenzar a pagar a empleados de la Asamblea, aunque “la prioridad número uno son los trabajadores y los proveedores” de este órgano del Estado.

Negativa del ministro

Ponce, que dijo que en 21 años como legislador nunca vivió una situación de impago en este órgano de Estado, también se refirió a la negativa del ministro de Hacienda de asistir a una comisión especial para explicar el uso de fondos estatales durante la pandemia de Covid-19.

“Le advertí al ministro de Hacienda que asistiera a la comisión especial, la respuesta que se me dio fue que no, que no iba a asistir, que la Asamblea tomara a bien la interpelación y que iba a asistir. Ese tipo de hechos buscan provocar al sistema”, afirmó.

De igual forma, calificó como “anarquía” que el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, no llevara al ministro Zelaya al Legislativo, a pesar de que este fue llamado por apremio (estaba obligado a presentarse) este viernes.

“Ya se cayó en una situación de anarquía, desobediencia, están retando al sistema, están viendo qué debilidades tiene el sistema”, expresó Ponce en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña.

El ministro Zelaya no acudió a la Asamblea este viernes, luego de tres convocatorias desatendidas por la comisión especial, y en su lugar estuvo en un acto público en Metapán, donde observó los trabajos en una planta eólica.